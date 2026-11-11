ആൻഡമാനിലെ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്: 121 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായി (ANSCBL) ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മുൻ പ്രാദേശിക എംപിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കുൽദീപ് റായ് ശർമ്മയാണ്. ഇദ്ദേഹം ബാങ്കിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 6:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആൻഡമാനിലെ സഹകരണ ബാങ്കിലെ 500 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ഇഡി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (PMLA) 121 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) കണ്ടുകെട്ടി. ക്രൊയേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത രണ്ട് സെമി-സബ്മറൈൻ വിനോദസഞ്ചാര യാനങ്ങൾ, ഒരു ഹോട്ടൽ, ചില ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്.
നവംബർ ആറിന് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ പ്രത്യേക 'പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്റ്റ്' (PMLA) കോടതിയിൽ ഈ കേസിൽ പുതിയ കുറ്റപത്രം (പ്രോസിക്യൂഷൻ കംപ്ലയിൻ്റ്) സമർപ്പിച്ചതായും ഇഡി അറിയിച്ചു. ആകെ 35 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും അഞ്ച് മറ്റ് സ്വത്തുക്കളും (movable properties) കണ്ടുകെട്ടിക്കൊണ്ട് നവംബർ അഞ്ചിന് പിഎംഎൽഎ (PMLA) പ്രകാരം ഒരു താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കണ്ടുകെട്ടിയ ആസ്തികളുടെ ആകെ മൂല്യം 121.35 കോടി രൂപയാണെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായി (ANSCBL) ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മുൻ പ്രാദേശിക എംപിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കുൽദീപ് റായ് ശർമ്മയാണ്. ഇദ്ദേഹം ബാങ്കിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ പൊലീസിൻ്റെ ക്രൈം ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് സെൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിനെ (FIR) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ കേസിൽ, കുൽദീപ് റായ് ശർമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ആൻഡമാനിലുള്ള 'ജോയ് ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലി'ൻ്റെ (Joye Grand Hotel) ഭൂമിയും കെട്ടിടവും ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇത് കൂടാതെ 'ആൻഡമാൻ എസ്കേപ്പേഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' (Andaman Escapades Pvt. Ltd.) എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ക്രൊയേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2.11 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുമായ രണ്ട് സെമി-സബ്മറൈൻ വിനോദസഞ്ചാര യാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം 'ഹേഡേ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' (Heyday Hospitality Services Pvt. Ltd.) എന്ന ഷെൽ കമ്പനിയുടെ (പ്രവർത്തനരഹിതമായ വ്യാജ കമ്പനി) പേരിൽ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നും ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സെമി-സബ്മറൈനുകൾ കുൽദീപ് റായ് ശർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഡമ്മി ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരിൽ വായ്പ എടുത്ത് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി വഴി വിൽപ്പന കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചതെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.
"വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ എംപിയുമായ കുൽദീപ് റായ് ശർമ്മ, എംഡി കെ. മുരുകൻ (ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അന്തരിച്ചു) എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വായ്പാ തുകയുടെ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം കൈക്കൂലിയായി കൈപ്പറ്റി," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 2025 നവംബറിലാണ് ഈ കേസിൽ ഇഡി ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ മുൻ എംപിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ച രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളിലുമായി ആകെ 52 പ്രതികളാണുള്ളത്.
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