ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ 'കാലാ പാനി' ഇനി ഇന്ത്യയുടെ 'അമൃത് പാനി' എന്നറിയപ്പെടും; ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ദിനേഷ് ശർമ്മ
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗത-ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ദിനേഷ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 1:38 PM IST
ലഖ്നൗ: ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് 'കാലാ പാനി' (കറുത്ത വെള്ളം/ജയിൽവാസം) എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ 'അമൃത് പാനി' (അമൃതതുല്യമായ ഇടം) ആയി മാറാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ദിനേഷ് ശർമ്മ. ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗത-ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, അവിടെയുള്ള വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക, വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ദിനേഷ് ശർമ്മയുടെ പരാമർശം. ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ 836 ദ്വീപുകളിൽ 31 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ജനവാസമുള്ളൂ എന്നും, ബാക്കിയുള്ളവയിൽ വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മനോഹരമായ കടൽത്തീരങ്ങളും നീലജലാശയങ്ങളും സമൃദ്ധമായ ഹരിതഭംഗിയും ഈ ദ്വീപുകളെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആകർഷകമായ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക-വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിന് ഈ ദ്വീപുകൾക്ക് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ 'കാലാ പാനി' ഇനി രാജ്യത്തിൻ്റെ 'അമൃത് പാനി'യായി മാറാൻ കഴിയും," ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
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ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അനുസ്മരിച്ച അദ്ദേഹം, ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ തടവറകൾ (പീനൽ സെറ്റിൽമെന്റുകൾ) സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
"സെല്ലുലാർ ജയിൽ കടുത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീർ സവർക്കറും സഹോദരനും ഒരേ സമയം അവിടെ തടവിലായിരുന്നിട്ടും, അവർക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഈ ദ്വീപുകളിൽ ദേശിയ പതാക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
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