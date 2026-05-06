അശോക ശാസനത്തിന് പിന്നാലെ അതേ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ശിലാലിഖിതം; ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

പാറയുടെ പ്രതലത്തിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിഖിതം ഒരു പുരാതന ലിപിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏകദേശം ഏഴ് വരികളുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 3:11 PM IST

ബെംഗളൂരു: ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ശിലാലിഖിതം കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. സിരുഗുപ്പ താലൂക്കിലെ നിട്ടൂർ, സുക്രദപ്പന ബേട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നാണ് ശിലാലിഖിതം കണ്ടെത്തിയത്. അശോക ശാസനം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ സ്ഥലവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ലിഖിതം ഗവേഷകരായ അശോക് അബ്‌കാരിയും മനോഹർ സിഎമ്മും നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകള്‍ ധാർവാഡിൽ നിന്നുള്ള എപ്പിഗ്രാഫിസ്റ്റ് മാരുതി ഭജൻത്രിയുടെയും ഹിരേബെനക്കൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗവേഷകനായ മഞ്ജുനാഥ് ദൊഡ്ഡമണിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.

പാറയുടെ പ്രതലത്തിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിഖിതം ഒരു പുരാതന ലിപിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏകദേശം ഏഴ് വരികളുണ്ട്. ലിപി ശൈലിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇത് ബദാമി ചാലൂക്യരുടെയും രാഷ്ട്രകൂടരുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ, ഏകദേശം ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ളതായിരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഈ പ്രദേശം മൗര്യ സാമ്രാജ്യവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗംഗാവതിയിലെ ചരിത്രകാരനായ ശരണബസപ്പ കോൽക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിഖിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം നിലവിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എപ്പിഗ്രാഫിസ്റ്റ് മാരുതി ഭജൻത്രി പറഞ്ഞു. ലിഖിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെയും ചരിത്ര സന്ദർഭത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം പൂർത്തിയായ ഉടൻ പങ്കിടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഞ്ജുനാഥ്, കടസിദ്ധ, ഹൊന്നൂർ, ഗംഗാവതിയിലെ ഹരനായക്, ചന്ദ്രശേഖർ കുംബറ, മദ്ദാനെപ ഹൊസള്ളി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക ചരിത്രകാരന്മാരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

വിജയനഗര കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു ലിഖിതം ഈ പ്രദേശത്തുനിന്നും അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വിരുപാപൂർ പരിധിയിലുള്ള ഹിരേജന്തക്കൽ പ്രദേശത്തെ വീരണ്ണ ദേവര ഗുഡ്ഡയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പാറയിലാണ് അന്ന് പുരാതന ശിലാലിഖിതം കണ്ടെത്തിയത്. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്തേതാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഗംഗാവതി ചരണ ഗ്രൂപ്പാണ് മുൻപ് ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്.

നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ലിഘിതം മുതിർന്ന ചരിത്രകാരനായ ഡോ. ശരണബസപ്പ കോൽക്കർ പരിശോധിക്കുകയും വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പ്രൗഢ ദേവരായ, സദാശിവ ദേവരായ തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരികളുടെ ലിഖിതങ്ങളും ഗംഗാവതിക്ക് ചുറ്റും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ഭരണകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലിഖിതം ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. പ്രാകൃത ലിപി ഉപയോഗിച്ച് കന്നഡ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ 13 വരികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലിഖിതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും കൊത്തുപണികൾ ഉണ്ട്. അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ശിവലിംഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. "നമസ്‌തുംഗ ശിരശ്ചുംബി" എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ശിവനോടുള്ള പ്രാർഥനയോടെ ഈ വാചകം ആരംഭിക്കുന്നത്,

