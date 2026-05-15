നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില ക്വിൻ്റലിന് 3.500 രൂപയായി ഉയർത്തണം: അൻബുമണി
ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപ സംഭരണ വില. സബ്സിഡി ക്വിൻ്റലിന് 1,059 രൂപയായി ഉയർത്തണം. അഭ്യർഥനയുമായി പിഎംകെ നേതാവ് ഡോ. അൻബുമണി രാമദാസ്.
Published : May 15, 2026 at 2:14 PM IST
ചെന്നൈ: നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്ന് പട്ടാളി മക്കൾ കട്ച്ചി (പിഎംകെ) നേതാവ് ഡോ. അൻബുമണി രാമദാസ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വാങ്ങുന്ന നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില ക്വിൻ്റലിന് 72 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വില വർദ്ധിച്ചാൽ സാധാരണ ഇനം നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില ക്വിൻ്റലിന് 2,441 രൂപയായി ഉയരും. ഇത് കർഷകരെ വീണ്ടും കടക്കെണിയിലാക്കും. അതിനാൽ ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപ സംഭരണ വിലയാക്കണം എന്ന് രാമദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില മൂന്ന് ശതമാനം (ക്വിൻ്റലിന് 69 രൂപ) വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ വർഷം വീണ്ടും മൂന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു." നെല്ല് ഉൽപദനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവ് പരിശോധിച്ചാൽ നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില നിലവിൽ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ നിയമം പരിശോധിക്കുകയാണങ്കിൽ സംഭരണ വിലയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന സബ്സിഡി 51രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽതന്നെ ഈ വർഷത്തെ സംഭരണ വില ക്വിൻ്റലിന് 2,500 രൂപയിൽ കൂടുതലാകില്ല " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംഭരണ വില വളരെ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ, കർഷകർക്ക് നഷ്ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അധിക പ്രോത്സാഹന സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഒഡീഷ സർക്കാർ ക്വിൻ്റലിന് 800 രൂപയും, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്- തെലങ്കാന സർക്കാരുകള് ക്വിൻ്റലിന് 500 രൂപയും, അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ക്വിൻ്റലിന് 631 രൂപയും സബ്സിഡി നൽകുന്നു. "മുൻ ഡിഎംകെ സർക്കാർ മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെക്കാൽ 500 രൂപ കുറവാണ് കർഷകർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭരണ സബ്സിഡി ഉയർത്തുന്നത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കില്ലെന്നും ക്വിൻ്റലിന് 1,059 രൂപ പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടിവന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 4,196 കോടി രൂപ മാത്രമേ നഷ്ടമാകൂ എന്ന് അൻബുമണി പറഞ്ഞു."തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 4.50 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ, ഈ തുക തുച്ഛമാണ്, അതിനാൽ, കർഷകർക്ക് ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപ സംഭരണ വില ലഭിക്കുന്നതിന്, തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സബ്സിഡിയായി ക്വിൻ്റലിന് 1,059 രൂപ ഉയർത്തി നൽകണം". അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
