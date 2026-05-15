നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില ക്വിൻ്റലിന് 3.500 രൂപയായി ഉയർത്തണം: അൻബുമണി

ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപ സംഭരണ ​​വില. സബ്‌സിഡി ക്വിൻ്റലിന് 1,059 രൂപയായി ഉയർത്തണം. അഭ്യർഥനയുമായി പിഎംകെ നേതാവ് ഡോ. അൻബുമണി രാമദാസ്.

Anbumani Ramadoss (@draramadoss X Account)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ: നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്ന് പട്ടാളി മക്കൾ കട്ച്ചി (പിഎംകെ) നേതാവ് ഡോ. അൻബുമണി രാമദാസ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വാങ്ങുന്ന നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില ക്വിൻ്റലിന് 72 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വില വർദ്ധിച്ചാൽ സാധാരണ ഇനം നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില ക്വിൻ്റലിന് 2,441 രൂപയായി ഉയരും. ഇത് കർഷകരെ വീണ്ടും കടക്കെണിയിലാക്കും. അതിനാൽ ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപ സംഭരണ ​​വിലയാക്കണം എന്ന് രാമദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില മൂന്ന് ശതമാനം (ക്വിൻ്റലിന് 69 രൂപ) വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ വർഷം വീണ്ടും മൂന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു." നെല്ല് ഉൽപദനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവ് പരിശോധിച്ചാൽ നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില നിലവിൽ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ നിയമം പരിശോധിക്കുകയാണങ്കിൽ സംഭരണ ​​വിലയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന സബ്‌സിഡി 51രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽതന്നെ ഈ വർഷത്തെ സംഭരണ ​​വില ക്വിൻ്റലിന് 2,500 രൂപയിൽ കൂടുതലാകില്ല " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംഭരണ ​​വില വളരെ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ, കർഷകർക്ക് നഷ്‌ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അധിക പ്രോത്സാഹന സബ്‌സിഡി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഒഡീഷ സർക്കാർ ക്വിൻ്റലിന് 800 രൂപയും, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്- തെലങ്കാന സർക്കാരുകള്‍ ക്വിൻ്റലിന് 500 രൂപയും, അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ക്വിൻ്റലിന് 631 രൂപയും സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു. "മുൻ ഡിഎംകെ സർക്കാർ മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെക്കാൽ 500 രൂപ കുറവാണ് കർഷകർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭരണ ​​സബ്‌സിഡി ഉയർത്തുന്നത് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കില്ലെന്നും ക്വിൻ്റലിന് 1,059 രൂപ പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടിവന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 4,196 കോടി രൂപ മാത്രമേ നഷ്‌ടമാകൂ എന്ന് അൻബുമണി പറഞ്ഞു."തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ 4.50 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ, ഈ തുക തുച്ഛമാണ്, അതിനാൽ, കർഷകർക്ക് ക്വിൻ്റലിന് 3,500 രൂപ സംഭരണ ​​വില ലഭിക്കുന്നതിന്, തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയായി ക്വിൻ്റലിന് 1,059 രൂപ ഉയർത്തി നൽകണം". അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

