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അനന്ത്നാഗിൽ ഭീകരാക്രമണം; അമർനാഥ് യാത്രാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ അനന്ത്നാഗിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ അമർനാഥ് യാത്രാ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു.

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സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 5:30 PM IST

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ശ്രീനഗർ : ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ അനന്ത്നാഗിൽ പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ ഭീകരർ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമർനാഥ് യാത്രാ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആഷിഖ് ഹുസൈൻ ഖുറേഷിയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെ അനന്ത്നാഗിലെ ലാൽ ചൗക്കിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ആക്രമണം ലാൽ ചൗക്കിൽ; ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ടി ആർ എഫ്

വെടിവെപ്പിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആഷിഖ് ഹുസൈനെ ഉടൻ തന്നെ അനന്ത്നാഗിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബഡ്‌ഗാം ജില്ലയിലെ ബീർവ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ബഡ്ഗാം ഐ ആർ പി മൂന്നാം ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാസേന പ്രദേശം വളയുകയും ഭീകരർക്കായി വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുടെ നിഴൽ സംഘടനയായ 'ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട്' (TRF) സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. കനത്ത മഴയും പ്രളയവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ജൂലൈ 19 മുതൽ അമർനാഥ് യാത്ര താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ വനമേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായ ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പുതിയ ആക്രമണം.

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കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ

ഭീകരാക്രമണത്തെ ജമ്മു കശ്‌മീർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഭീരുത്വപരമായ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും, ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡി ജി പി നളിൻ പ്രഭാതുമായി സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. "രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആഷിഖ് ഹുസൈൻ ഖുറേഷിയുടെ കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യമാകെ ആ ധീരരക്തസാക്ഷിയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമുണ്ട്," ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡി ജി പി നളിൻ പ്രഭാത് നേരിട്ട് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രജൗരിയിൽ കാൽവഴുതി വീണ് സൈനികന് വീരമൃത്യു

അതേസമയം, അതിർത്തിയിലെ കഠിനമായ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷാ ജോലിക്കിടെ കാൽവഴുതി വീണ് ഒരു സൈനികന് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചു. ബുധനാഴ്‌ച രജൗരി ജില്ലയിലെ സുന്ദർബാനി സെക്‌ടറിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മഹാദേവ് പോസ്റ്റിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയായ റൈഫിൾമാൻ സുഖ്പ്രീത് സിംഗ് (27) ആണ് മരിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കാൽ വഴുതി കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഭൗതികശരീരം പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

AMARNATH YATRA SECURITY
TRF CLAIMS RESPONSIBILITY ANANTNAG
LG MANOJ SINHA
ANANTNAG LAL CHOWK FIRING
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