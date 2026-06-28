തിരുമലയ്ക്ക് അനന്ത് അംബാനിയുടെ വൻ വാഗ്ദാനം; 25 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളും അത്യാധുനിക ഗോശാലയും സമ്മാനിക്കും
തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന് 25 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും 50 ബസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ ശമ്പളം വഹിക്കുമെന്നും അനന്ത് അംബാനി അറിയിച്ചു.
Published : June 28, 2026 at 12:11 PM IST
അമരാവതി: തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന് (ടിടിഡി) വൻ തുകയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി പ്രമുഖ വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകൻ അനന്ത് അംബാനി. 27.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 25 അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രിക് ബസുകളാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് സംഭാവനയായി നൽകുന്നത്. തിരുമലയിലെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ യാത്രയൊരുക്കുന്നതിനുമാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. ബസുകൾ നൽകുന്നതിന് പുറമേ, ഇവ സർവീസ് നടത്താനായി 50 ഡ്രൈവർമാരുടെ ശമ്പളവും റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് നേരിട്ട് വഹിക്കും. ഇതോടൊപ്പം തിരുമലയിൽ ഹൈടെക് ഇവി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും റിലയൻസ് സജ്ജമാക്കും.
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ഗോശാല അത്യാധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിക്കും
തിരുമലയിലെ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഗോശാലയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കാമെന്നും അനന്ത് അംബാനി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള റിലയൻസിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ 'വന്താര' മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലായിരിക്കും ഈ ഗോശാലയും പുനർനിർമിക്കുക. മികച്ച മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും പശുക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആധുനിക ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഇവിടെയൊരുക്കും.
സുപ്രഭാത സേവയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർഥന
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അനന്ത് അംബാനി ഭഗവാൻ്റെ 'സുപ്രഭാത സേവ' ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ടിടിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആചാരപൂർവം സ്വീകരിക്കുകയും ദർശനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രാർഥനകൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന് തീർഥ പ്രസാദവും ശേഷവസ്ത്രവും നൽകി ദേവസ്ഥാനം ഭാരവാഹികൾ ആദരിച്ചു.
ടിടിഡി അഡീഷണൽ ഇ ഒ വെങ്കയ്യ ചൗധരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് തിരുമലയുടെ വികസനത്തിനായി ഈ വൻ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അതേസമയം സ്കൂൾ വേനലവധി അവസാനിക്കുന്നതും തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധിയും ഒത്തുചേർന്നതോടെ തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച മാത്രം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി മലകയറിയത്. അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ദർശനം സുഗമമാക്കാനായി നാളെ (തിങ്കള്) നടക്കേണ്ട വിഐപി ദർശനങ്ങൾ പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയതായി ടിടിഡി അഡീഷണൽ ഇഒ വെങ്കയ്യ ചൗധരി അറിയിച്ചു. ഇതുകാരണം ഞായറാഴ്ച വിഐപി ദർശനങ്ങൾക്കായുള്ള ശുപാർശ കത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നിലവിൽ ദർശന ടോക്കണുകൾ ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ദർശനം ലഭിക്കാൻ 18 മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച 81,340 ഭക്തരാണ് ദർശനം നടത്തിയിരുന്നത്.
കേരളത്തിലും സന്ദർശനം
ഏപ്രിലിൽ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ അനന്ത് അംബാനി ക്ഷേത്ര നവീകരണത്തിനായി 12 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജൂണിൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അനന്ത് അംബാനി ഇവിടെ ഒരു അതിഥി മന്ദിരം പണിയുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി.
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