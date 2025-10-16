ETV Bharat / bharat

പാകിസ്‌താന് അന്ത്യശാസനം; ഭീകരത അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തിരിച്ചടിയില്‍ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മാറുമെന്ന് ഇന്ത്യ

ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും പ്രതിരോധ സേനകൾ വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Army personnel keep vigil along the Line of Control (LoC) in the remote regions of Sunderbani, ahead of the 79th Independence day celebrations, in Rajouri on Aug 13, 2025. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 10:15 PM IST

5 Min Read
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക നടപടിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് പാകിസ്താനിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. പാകിസ്താൻ ഭീകരാക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടികൾ പ്രതീക്ഷച്ചതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ പ്രതിരോധ സേനകൾ വീണ്ടും പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

താക്കീതല്ല; മുന്നറിയിപ്പാണ്

പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സർ ക്രീക്കിനു കുറുകെ പാകിസ്താൻ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും സാഹസികതയ്ക്ക് മുതിർന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം വളരെ ശക്തമായിരിക്കുമെന്നും ചരിത്രത്തെയും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭൂപടത്തിൽ പാകിസ്താൻ സ്വന്തം സ്ഥാനം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ, സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അനുപ്‌ഗഡിൽ സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഒക്ടോബർ 8-ന് നടന്ന വ്യോമസേനാ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പാകിസ്താൻ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യ സൈനിക നടപടി പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ. പി. സിങ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ ദിനേശ് ത്രിപാഠി പാകിസ്താനെതിരായ അടുത്ത ഓപ്പറേഷന് നാവികസേന നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

സൈനിക മേധാവികൾ ഇത്തരം ശക്തമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിലും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് അത് സാധാരണമാണ്. കൂടാതെ നിലവിലെ സർക്കാർ പാക് അധീന കശ്‌മീർ (പി.ഒ.കെ.) തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര, പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികളും ഒരേ സമയം ഇത്രയും ശക്തമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഒരു അവബോധത്തോടെയാണ് നടത്തുന്നത്.

ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ യുദ്ധ നടപടികളായി കണക്കാക്കുമെന്നും ശത്രു സൈനിക താവളങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണാതീതമായിരിക്കില്ലെന്നും ഭീകരതയെ നേരിടാൻ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

efence Minister Rajnath Singh along with Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi and Air Chief Marshal AP Singh (ANI)

എന്നാൽ അടുത്ത തവണ അതുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായും ശക്തമായും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രതിരോധ, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സായുധ സേനകൾ സജ്ജരാണെന്നും ഏതാണ്ട് ഒരേസമയം പുറത്തുവന്ന പ്രസ്താവനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാകിസ്താനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഈ സന്ദേശം. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നോ പ്രതികരിക്കുമെന്നോ അറിയില്ല.

അതിശക്തം, ഈ തിരിച്ചടി

ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിരവധി അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമങ്ങളും അവയ്ക്ക് ഇന്ത്യ കൊടുത്ത തിരിച്ചടികളും കാണാൻ സാധിക്കും. പുൽവാമ, ബാലാകോട്ട്, ഉറി ആക്രമണവും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഭീകരാക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. പാകിസ്താന് എത്രത്തോളം നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

Defence Minister Rajnath Singh, along with Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and others during the 278th Annual Day celebration of the Defence Accounts Department at Bharat Mandapam, in New Delhi on Oct 1, 2025 (ANI)

കൂടുതൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പാകിസ്താന്റെ ഭയം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്താന്റെ വിശദീകരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സൈനിക മേധാവികൾ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തി വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു ഡസനോളം പാകിസ്താൻ വിമാനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി വ്യോമസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു.

ഒൻപത് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും 100-ൽ അധികം പാകിസ്താൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും നിരവധി ഭീകരരെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും കരസേനാ മേധാവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 300 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു പാകിസ്താൻ വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായും വ്യോമസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട്. കൂടാതെ ചിത്രങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ചില വ്യോമതാവളങ്ങളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇപ്പോഴും യു.എസ്. കരാറുകാർ നടത്തുന്നുണ്ട്.

തെറ്റായ വാർത്തകളും കണക്കുകളും

പാകിസ്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള സമ ടി.വി. തെറ്റായി ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ബനിയാനുൻ മർസൂസിൽ (ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനെതിരെ പാകിസ്താൻ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണം) ധീരതയ്ക്ക് മരണാനന്തരം പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച 145-ഓളം സൈനികരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനമായിരുന്നു അത്.

'Brahmos' Mobile Launcher being showcased at the 76th Republic Day parade, at Kartavya Path in New Delhi on Jan 26, 2025. (ANI)

സാധാരണയായി, വളരെ കുറച്ച് സൈനികർക്ക് (ഏകദേശം 10-15% പേർക്ക്) മാത്രമേ അത്തരം അവാർഡുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭിക്കില്ല. ഇത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം. 13 സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പാകിസ്താൻ ആദ്യം സമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് അത് 50-ആയി. ആഗോള ചർച്ചയായപ്പോൾ പാകിസ്താൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് അവ നീക്കം ചെയ്തു.

A replica of Brahmos supersonic cruise missile on display during the full dress rehearsal for the Republic Day parade, at Chhatrapati Shivaji Maharaj Park, Dadar, in Mumbai on Jan 24, 2025 (ANI)

സഹായഹസ്തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പാക്

ഇന്ത്യയുമായി വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പാകിസ്താൻ നിരവധി രാജ്യങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും അവർ അത് നിരസിച്ചുവെന്ന് പതുക്കെ വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിടെ പാകിസ്താൻ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച നിലപാട് മനസിലാക്കിയതിനാൽ ആരും ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഓരോ രാജ്യവും പാകിസ്താനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേധാവികളുടെ പ്രസ്താവനകൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

യു.എസുമായുള്ള അടുപ്പം, ധാതുക്കളും മറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്, ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും മറ്റും പാകിസ്താന്റെ പ്രതീക്ഷ കൂട്ടുന്നു. പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭാവിയിലെ ഏത് സംഘർഷത്തിലും സൗദി അറേബ്യ സൈനികമായി സഹായിക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അവകാശവാദങ്ങളാണ് സത്യങ്ങളല്ല

ഇന്ത്യ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്നു. സംഘർഷം തടഞ്ഞുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കശ്‌മീർ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

സ്വാഭാവികമായും, പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെയും സൈനിക മേധാവികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളെ പാകിസ്താൻ എതിർക്കും. ആറ് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി പാകിസ്താൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് തുടരുകയും ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ സൈനിക-രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അവരുടെ കളങ്കപ്പെട്ട പ്രശസ്‌തി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമമാണെന്ന് പാകിസ്താൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting with External Affairs Minister Dr S Jaishankar, Defence Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval (unseen), Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A P Singh (unseen), Navy Chief Admiral Dinesh Kumar Tripathi (unseen), Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi and Foreign Secretary Vikram Misri, at his residence in New Delhi on May 12, 2025. (ANI)

പാകിസ്താന്റെ ഇന്റർ-സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (ഡി.ജി.ഐ.എസ്.പി.ആർ.) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, "ഈ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനകൾ ആക്രമണത്തിന് ഏകപക്ഷീയമായ കാരണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാനുള്ള പുതിയ ശ്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു" എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

ആണവായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമെന്ന പാകിസ്താന്റെ ഭീഷണിക്ക് ഇന്ത്യ വഴങ്ങില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. ബംഗ്ലാദേശ് പോലുള്ള പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാനോ ചൈനയിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ/ഇന്റലിജൻസ് പിന്തുണ നേടാനോ പാകിസ്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ തയ്യാറാണ്. ചൈന നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഭാവിയിലെ ഏതൊരു പ്രതികാരവും കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും എല്ലാത്തരം യുദ്ധരീതികളും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമായി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പാകിസ്താന്റെ സൈനിക നേതൃത്വത്തിന് അതിന്റെ ബലഹീനതകൾ അറിയാം. എന്നിട്ടും അവർ ആണവ ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ അത് ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഒരു ആണവ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാത്രമാണ്. ആ അവകാശവാദം ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ നോബൽ അഭിലാഷങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും കാണാം. ഇന്ത്യയല്ലത്.

