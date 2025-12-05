വിത്ത് ബിൽ 2025; കർഷകരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ വിത്ത് ബിൽ ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ അപ്പ റാവു പൊഡിലെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
Published : December 5, 2025 at 8:27 PM IST
പാർലമെൻ്റിൽ കർഷകർക്കായി പുതിയ കരട് വിത്ത് ബിൽ 2025 അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഉയർന്ന ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവുമുള്ള വിത്തുകള് ലഭ്യമാക്കി കർഷക ക്ഷേമം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിൽ ഇതിനോടകം ചർച്ച ആയി കഴിഞ്ഞു. കരട് ബിൽ രാജ്യത്തെ കാർഷിക രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും കർഷകരിൽ അവ ചെലുത്തിയേക്കാവുന്ന സ്വാധീനവും വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ അപ്പ റാവു പൊഡിലെ.
നിലവിലുള്ള 1966 ലെ വിത്ത് നിയമവും 1983 ലെ വിത്ത് നിയന്ത്രണ ഉത്തരവും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ നിയമനിർമാണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, വ്യാജ വിത്തുകളുടെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കുക എന്നിവയും ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
1960-70 കളിൽ നിർമിച്ച നിയമങ്ങൾ നിലവിലെ കാർഷിക, വാണിജ്യ, സാങ്കേതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സ്വകാര്യ വിത്ത് കമ്പനികളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പങ്ക്, ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര വിത്ത് ഇറക്കുമതി, ഓൺലൈൻ വിത്ത് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ വിത്ത് വിപണിയുടെ പുതിയ യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പുതിയ ബിൽ വിത്ത് വിതരണ പ്രക്രിയകളെ സുതാര്യമാക്കാനും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും സഹായിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിത്ത് ഉത്പാദകർ, വിത്ത് വിൽപനക്കാർ, നഴ്സറികൾ, പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള് ബില്ലിലുണ്ട്. ബാച്ച് നമ്പറുകൾ, ഉറവിടം, ലോട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, ക്യുആർ കോഡുകൾ തുടങ്ങിയവയും വിത്ത് പാക്കറ്റുകളിൽ നിർബന്ധമാക്കും. വ്യാജ വിത്തുകളുടെ വ്യാപനം തടയുക എന്നതാണ് ഈ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
വിത്ത് ഗുണനിലവാര പരിശോധന, സ്വകാര്യ പരിശോധനാ ലാബുകളുടെ അംഗീകാരം, പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വിത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും മോശം വിത്തുകൾ കാരണം കർഷകർ നേരിടുന്ന നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിത്തുകളുടെ ഇറക്കുമതിയിലും കയറ്റുമതിയിലും ചില ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്വാറൻ്റൈൻ, രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്കായുള്ള പരിശോധന തുടങ്ങിയ ജൈവ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വിത്തുകൾ കാരണം ഒരു കർഷകന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ വിതരണക്കാർ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ബിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരാതികൾ, കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി നിയമപരമായ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നിരവധി കർഷകരും ചെറുകിട വിത്ത് വിൽപനക്കാരും ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ തലമുറകളായി സ്വന്തം വിത്തുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.
പരസ്പരമുള്ള പങ്കിടലിലൂടെ ഔപചാരിക വിപണിയെ ആശ്രയിക്കാതെ പ്രാദേശിക ഇനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വിത്ത് ഉത്പാദനത്തിൻ്റെയും വിതരണത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഘട്ടവും രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസിംഗ്, ലേബലിംഗ്, ട്രെയ്സബിലിറ്റി എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഈ പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു.
ചെറുകിട വിത്ത് ഉത്പാദകർ, പ്രാദേശിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാമതല വിത്ത് വിൽപനക്കാർ എന്നിവർ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായോ സാങ്കേതികമായോ തയ്യാറായേക്കില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക. വലിയ കമ്പനികൾക്ക് നിയന്ത്രണ ഭാരം എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, പ്രാദേശിക വിത്ത് സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല. തൽഫലമായി, പ്രാദേശിക വിത്ത് വൈവിധ്യം, തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങൾ, കർഷകരുടെ സ്വതന്ത്ര വിത്ത് സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവ കുറയുമെന്ന ആശങ്കകളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
വ്യാജ വിത്തുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യമാണെങ്കിലും, അത് പിഴ ചുമത്തിയേക്കാവുന്ന കുറ്റമാക്കുന്നത് ശരിയായ പരിഹാരമല്ലെന്ന് ചില കർഷകരും വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ, സംഭരണ സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പല ഘടകങ്ങളും വിത്ത് ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വ്യാജ വിത്തും വഞ്ചനയുമായി കണക്കാക്കി കർഷകരെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും ശിക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
ഈ ബിൽ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മതിയായ പരിശോധനാ ലാബുകൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ട്രെയ്സബിലിറ്റി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലില്ല. ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാതെ, ബിൽ പാസാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർഥ ഫലത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നും വിമർശനമുണ്ട്.
അതേസമയം ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരും മേഖലയിലുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങള് കടുപ്പിക്കുന്നത്, ലൈസൻസിംഗ്, വ്യാജ വിത്തുകൾക്കെതിരായ കർശന നടപടി എന്നിവ കർഷകർക്ക് മികച്ച വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതേസമയം, ബിൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ലൈസൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഔപചാരിക ബിസിനസ് മോഡലുകളെ മാത്രമേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
കർഷകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സംസ്ഥാനതല സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ബിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പൊതുവേ ഉയരുന്ന ആവശ്യം. കർഷകരുടെ വിത്ത് അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപ്പാക്കൽ, ചെറുകിട വിൽപനക്കാർക്കുള്ള പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലുള്ള വായ്പകൾ, കാർഷിക കൂട്ടായ്മകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക വിത്ത് ബാങ്കുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവർ നിർദേശിക്കുന്നു.
ബിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടുന്നതിനായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കർഷകർ, വിത്ത് വിൽപനക്കാർ, ഗവേഷകർ, വ്യാപാരികൾ, സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വിശാലമായ ചർച്ചയിലൂടെ വേണം കരട് ബിൽ അന്തിമമാക്കാൻ.
വിത്തുകൾ കർഷകരുടെ ജീവനാഡിയാണ്. തെറ്റായ നയം കർഷക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിത്ത് വൈവിധ്യത്തിനും പ്രാദേശിക ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദോഷം ചെയ്യും. അതേസമയം, വിത്ത് അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിത്ത് വിപണിയെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായി ഈ ബിൽ മാറും.
എന്നാൽ കർഷകരുടെ ക്ഷേമം, ഭരണപരമായ ശേഷി എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങള് പരിഗണിച്ച് വേണം ശ്രദ്ധാപൂർവം വേണം ഇക്കാര്യങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാൻ. ഇതിനായി കർശനമായ വ്യവസ്ഥകള്ക്കൊപ്പം തന്നെ കർഷകരെ പിന്തുണക്കുന്ന സഹകരണപരമായ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വേണം ബിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ.
വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് കർഷകർക്ക് സഹായകമാകും. ഇത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കർഷകർക്കിടയിൽ ഭയമോ അനിശ്ചിതത്വമോ ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ പാർലമെൻ്റ് ബിൽ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പാസാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രൊഫസർ അപ്പ റാവു പൊഡിലെ പറയുന്നു.
