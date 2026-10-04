മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആനമലയാർ- നല്ലാർ പദ്ധതി; ചർച്ചയ്ക്കായി തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം നാളെ കേരളത്തിൽ
മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഒക്ടോബർ 5ന് കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Published : October 4, 2026 at 12:10 PM IST
ചെന്നൈ: ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആനമലയാർ-നല്ലാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഒക്ടോബർ 5ന് കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജലവിഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിഷയമായ പദ്ധതിയുടെ തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ച നടക്കുക.
കേരള, തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം- ആളിയാർ ജലസേചന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ. കാമരാജിൻ്റെ കാലത്താണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
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ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധാരണപ്രകാരം ആകെ 12 അണക്കെട്ടുകൾ നിർമിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം അണക്കെട്ടുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ആനമലയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണം മാത്രമാണ് ഇനിയും നടപ്പിലാവാനുള്ളത്.
ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ ആനമലയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണത്തിന് കേരള സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷമേ തമിഴ്നാട് മേഖലയിൽ ആനമലയാർ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ.
ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടും ആനമലയാർ- നല്ലാർ പദ്ധതിക്ക് ഇതുവരെ പ്രാവർത്തിക രൂപം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതോടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അധികജലം പൂർണമായും ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
നാല് ലക്ഷം ഏക്കറോളം കൃഷിഭൂമിക്ക് പ്രയോജനം
ആനമലയാർ- നല്ലാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അധികജലം കൃഷിക്കായി തിരിച്ചുവിടുന്നതിലൂടെ കർഷകരുടെ ദീർഘകാല ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ജലസമ്പത്ത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ നിലപാട്.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം കേരള സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ മന്ത്രി ആനന്ദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ സെങ്കോട്ടയ്യൻ, അരുണ്രാജ്, രാജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
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