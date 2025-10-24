ETV Bharat / bharat

പ്രതാപ്‌ഗഡ് കോട്ടയുടെ പതിനെട്ട് അടി ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള മാതൃകയുമായി കോലാപ്പൂരില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു പറ്റം യുവാക്കള്‍

എല്ലാ ദീപാവലിക്കാലത്തും കോലപ്പൂര്‍ ചരിത്രം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം ശിവജി മഹാരാജാവിന്‍റെ വീര്യപ്രതാപം വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് മംഗല്‍വാര്‍ പേട്ടില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ട് അടി നീളമുള്ള കോട്ടയാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

SHIVAJI MAHARAJ REMEMBERED DIWALI CELEBRATION 2025 RELIVING HISTORY BY BUILDING FORTS EXTENDED DIWALI IN KOLHAPUR
Kolhapur Youth Build Grand 18-Foot-Long Replica Of Pratapgad Fort for Month-Long Diwali Festivities (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോലാപ്പൂര്‍: മഹാരാഷ്‌ട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീപാവലി കേവലം അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ഒരാഘോഷം മാത്രമല്ല. ഇത് ഒരു മാസം വരെ ദീപങ്ങളെല്ലാം അണയുന്നത് വരെ വീടുകളിലും മറ്റും ആഘോഷിക്കുന്നു. ചിലര്‍ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളും നാടന്‍ കലകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിലര്‍ കോട്ടകളുടെ ചെറുരൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ദീര്‍ഘകാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന ദീപാവലിയുടെ ആത്മാവ് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണിത്.

കോലാപ്പൂര്‍ ഇക്കൊല്ലവും തങ്ങളുടെ ഈ പതിവ് തുടര്‍ന്നു. മംഗല്‍വാര്‍പേട്ടിലെ ഒരു സൗഹൃദ സംഘമാണ് പതിനെട്ട് അടി നീളമുള്ളവും നാലടി ഉയരവുമുള്ള കോട്ടയുടെ മാതൃക നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രഭൂമികയായ പ്രതാപ് ഗഡ് കോട്ടയുടെ മാതൃക നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിലൂടെ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജാവിന് ആദരമര്‍പ്പിക്കുകയും സ്വരാജ്യ എന്ന അഭിമാനം വിളംബരം ചെയ്യുകയുമാണ്.

SHIVAJI MAHARAJ REMEMBERED DIWALI CELEBRATION 2025 RELIVING HISTORY BY BUILDING FORTS EXTENDED DIWALI IN KOLHAPUR
Kolhapur Youth Build Grand 18-Foot Replica Of Pratapgad Fort for Month-Long Diwali Festivities (ETV bharat)

മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ കോട്ടകളുടെ ചെറുരൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക ഒരു ദീപാവലി ആചാരമാണ്. മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ ധൈര്യവും തന്ത്രപരമായ മിടുക്കും മറ്റും കുട്ടികളലേക്ക് പകരാനാണ് ഈ ആചാരം കാലമേറയായി തുടരുന്നത്. ഇക്കൊല്ലവും സമൂഹത്തിന്‍റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരും ഇത്തരം ചരിത്ര കോട്ടകള്‍ കല്ലും ചെളിയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചു.

അതില്‍ സത്മാരി സൗഹൃദ സംഘം നിര്‍മ്മിച്ച കോട്ട ഏറെ പേരെ ആകര്‍ഷിച്ചു. രണ്ട് ട്രോളി കല്ലുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രോളി ക്ലേയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് ആഴ്‌ച കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഇത് നിര്‍മ്മിച്ചത്. രാവും പകലും അവര്‍ ഇതിനായി ചെലവിട്ടു. യഥാര്‍ത്ഥ പ്രതാപ് ഗഡിന്‍റെ സൗന്ദര്യവും സവിശേഷതകളുമെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആവാഹിക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചു.

SHIVAJI MAHARAJ REMEMBERED DIWALI CELEBRATION 2025 RELIVING HISTORY BY BUILDING FORTS EXTENDED DIWALI IN KOLHAPUR
Kolhapur Youth Build Grand 18-Foot Replica Of Pratapgad Fort for Month-Long Diwali Festivities (ETV bharat)

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണഅ ഇക്കൊല്ലം ഇങ്ങനെയൊരു ശ്രമം നടത്തിയത്. ശിവജി മഹാരാജ് അഫ്‌സല്‍ഖാനെ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്‌ത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാലത്തെ ഭീകരത അവസാനിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇക്കാലത്തും നമുക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന ഭീഷണി നേരിടാന്‍ വേണ്ട ധൈര്യവും ഐക്യവും നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഇതെന്നും സൗഹൃദക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗമായ പ്രതാമേഷ് അത്ഗിര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read; 85 വയസുള്ള അമ്മയെ തോളില്‍ ചുമന്ന് മകന്‍ നടന്നത് 220 കിലോമീറ്റര്‍, ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്‍റെ അനുഗ്രഹം

ഇത് കേവലം ഒരു കലാസൃഷ്‌ടി മാത്രമല്ല. ഇത് മറാത്ത ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഭവാനി മാത ക്ഷേത്രം മുതല്‍, രാജ് ദര്‍ബാര്‍, ഗ്രെയിന്‍ വെയര്‍ഹൗസ് കേദാരേശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം വരെയുള്ളവ ഇതില്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. സര്‍ദാറിന്‍റെ കൊട്ടാരവും ഇതിലുണ്ട്.

SHIVAJI MAHARAJ REMEMBERED DIWALI CELEBRATION 2025 RELIVING HISTORY BY BUILDING FORTS EXTENDED DIWALI IN KOLHAPUR
Kolhapur Youth Build Grand 18-Foot Replica Of Pratapgad Fort for Month-Long Diwali Festivities (ETV Bharat)

മറാത്ത ശക്തിയെ നിര്‍വചിച്ചിരുന്ന ശിവജി മഹാരാജാവും അഫ്‌സല്‍ഖാനും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടവും ജിവ മഹല്‍, സയീദ് ബന്ദ, രെയ്‌രി യുദ്ധം, തുടങ്ങിയവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുദ്ധമുഖത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇത് കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കാനാണ് തങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ജീവനുള്ള ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്നും ഇതിന്‍റെ നിര്‍മാണത്തില്‍ പങ്കാളിയായ ഒരു യുവാവ് വ്യക്തമാക്കി.

ദീപാവലിയുടെ തലേന്ന് തന്നെ ഇത് കാണികള്‍ക്കായി തുറന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും സന്ദര്‍ശകരുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. എല്ലാ പ്രായക്കാരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.

ദീപാവലി കേവലം പടക്കങ്ങള്‍ പൊട്ടിക്കുന്നതില്‍ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ കോട്ടകളില്‍ തെളിക്കുന്ന അവസാന ദീപം അണയുന്നത് വരെ തുടരും. ശിവജിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കല്‍ കൂടി കടന്ന് പോയതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് സന്ദര്‍ശകരിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു.

സാംസ്‌കാരികത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രയ്‌ത്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. നമ്മുടെ സ്വത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒപ്പം പാരമ്പര്യവും നിലനിര്‍ത്തണം. നമ്മുടെ കോട്ടകള്‍ നമ്മുടെ ധൈര്യത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്. നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ഹീറോയിസത്തിന്‍റെയും. സ്വരാജ്യമെന്ന ആശയത്തിന്‍റെ അഭിമാനത്തിന്‍റെയും എന്നും മറ്റൊരു സന്ദര്‍ശകന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇത്തരം മാതൃകകള്‍ ഇനിയും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സൗഹൃദ സംഘത്തിലെ ഒരംഗം വ്യക്തമാക്കി. ദീപാവലി ചരിത്രത്തിന്‍റെ കൂടി ഉത്സവമാണെന്നും ജനങ്ങളെ ഇത് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശിവജി മഹാരാജാവിനുള്ള ആദരവും.

TAGGED:

SHIVAJI MAHARAJ REMEMBERED
DIWALI CELEBRATION 2025
RELIVING HISTORY BY BUILDING FORTS
EXTENDED DIWALI IN KOLHAPUR
REPLICA OF PRATAPGAD FORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.