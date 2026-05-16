ആകാശത്തിലെ വിസ്‌മയം; ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 6000 കിലോമീറ്റർ നിര്‍ത്താതെ പറക്കാൻ 'അമുർ ഫാൽക്കണുകൾ'!

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ മണിപ്പൂരിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട മൂന്ന് അമുർ ഫാൽക്കൺ പക്ഷികളിൽ രണ്ടെണ്ണം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 6000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും...

A satellite-tagged Amur falcon (X/@byadavbjp)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 8:59 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷിസംരക്ഷണ രംഗത്ത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു അത്‌ഭുത വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ മണിപ്പൂരിൽ വച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് ടാഗ് ഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് 'അമുർ ഫാൽക്കൺ' പക്ഷികളിൽ രണ്ടെണ്ണം തങ്ങളുടെ ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു! വെറും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് 6000 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവയുടെ മടങ്ങിവരവ്. ഇതിൽ ഒരു പക്ഷി ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി-വനം-കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവാണ് ഈ സന്തോഷവാർത്ത തൻ്റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. മണിപ്പൂർ അമുർ ഫാൽക്കൺ ട്രാക്കിങ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2025 നവംബർ മുതൽ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. മണിപ്പൂരിലെ തമെങ്‌ലോങ് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ഫാൽക്കണുകളിലും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉപഗ്രഹ ടാഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു, അന്നുമുതൽ അവയുടെ യാത്രാ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ശൈത്യകാലം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം അമുർ ഫാൽക്കണുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതായി ഉപഗ്രഹം വഴി പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി. 150 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഫാൽക്കണുകൾ നിലവിൽ സിംബാബ്‌വെയിൽ നിന്ന് സൊമാലി തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന്, അവ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന അറബിക്കടലിന് കുറുകെ ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്റർ നിർത്താതെ പറക്കും. ഇത് ഏറെ വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവയ്ക്ക് കഴിയില്ല. 'അലാങ്' എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺ അമൂർ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തേക്ക് യാത്രതിരിക്കുകയും അറബിക്കടൽ കടക്കുകയും ചെയ്‌തു.

"മൂന്ന് അമുർ ഫാൽക്കണുകളുടെയും അവയുടെ ശരിരത്തിൽ ഉപഗ്രഹ ടാഗ് ചെയ്‌തതായും പക്ഷികളുടെ സഞ്ചാര പാതകളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്‌തു. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ അമുർ ഫാൽക്കണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, 2025 നവംബറിൽ മണിപ്പൂരിലെ തമെങ്‌ലോങ് ജില്ലയിലെ അവയുടെ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ സൈറ്റിൽ വച്ച് മൂന്ന് അമുർ ഫാൽക്കണുകളെ ഉപഗ്രഹ ടാഗ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നാല് മാസത്തിലധികം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ അമുർ ഫാൽക്കണുകളിൽ രണ്ടണ്ണം വസന്തകാല ജീവിതത്തിനായി, ഇന്ത്യ വഴി കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. സൊമാലിയയിൽ നിന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവ ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 6000 കിലോമീറ്റർ നിർത്താതെ പറക്കുന്നു. അലാങ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവ പെൺ അമൂർ നിലവിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ സൊമാലിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തേക്ക് യാത്രതിരിക്കുകയും അറബിക്കടൽ കടക്കുകയും ചെയ്‌തു," കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറുപ്പിൽ പറയുന്നു.

വടക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് പ്രജനനത്തിനായി അമൂർ ഫാൽക്കണുകൾ എല്ലാ വർഷവും ശൈത്യകാലത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് ദേശാടനം ചെയ്യുന്നു. കടൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുകൂലമായ കാറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ പല വെല്ലുവിളികളും ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ നേരിടുന്നുവെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

