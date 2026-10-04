എഎംയുവിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം; നാല് കവാടങ്ങളും ഉപരോധിച്ച് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം
ഹോസ്റ്റലിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളയാൾ അറസ്റ്റിലായ സംഭവവും നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കാമ്പസിൽ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : October 4, 2026 at 1:52 PM IST
ലഖ്നൗ: അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽ (AMU) വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾ സർവകലാശാലയുടെ നാല് പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ഉപരോധിച്ചു. കാമ്പസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രോക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംഘർഷഭരിതമായി.
ഹോസ്റ്റൽ റെയ്ഡും പുറത്തുനിന്നുള്ളയാളുടെ അറസ്റ്റും
എം എം ഹാളിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നാല് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഈ റെയ്ഡുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രോക്ടർ നാവേദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. കാമ്പസിലെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെയും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെയും കണ്ടെത്താനാണ് പൊലീസ് എത്തിയത്. പിടിയിലായവരിൽ മൂന്ന് പേർ യഥാർഥ വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് കണ്ട് വിട്ടയച്ചെങ്കിലും, സംശയാസ്പദമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള നാലാമത്തെ ആളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർഥി സമരം അട്ടിമറിക്കാൻ സർവകലാശാല അധികൃതരാണ് പൊലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത് എന്ന ആരോപണം പ്രോക്ടർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
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തുടരുന്ന നിരാഹാര സമരവും പിന്തുണയും
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിലധികമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്ന സർവകലാശാലാ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ സസ്പെൻഷനിലായ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി യാസിർ ഫഹദ് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തിവരികയാണ്. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച അടച്ച കവാടങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുറന്നു. എന്നാൽ യാസിർ ഫഹദിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാകുന്നത് വിദ്യാർഥികളിൽ ആശങ്ക പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഭീം ആർമി മേധാവി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ഭീം ആർമി തലവൻ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും, പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചർച്ച ആരംഭിക്കാൻ സർവകലാശാലാ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോടതി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ എന്നിവയിലേക്കുള്ള അധ്യാപക പ്രതിനിധികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഎംയു ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (AMUTA) സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് മതീൻ വൈസ് ചാൻസലർ നൈമ ഖാത്തൂന് കത്തെഴുതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ ഏറെ കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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