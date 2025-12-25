ETV Bharat / bharat

അലിഗഡ് മുസ്ലീം സര്‍വകലാശാല കാമ്പസില്‍ അധ്യാപകന്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു, അക്രമികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. പ്രതികള്‍ക്കായി പൊലീസ് തെരച്ചില്‍ തുടങ്ങി

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
പൊലീസ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഇന്‍സെറ്റില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡാനിഷ് (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അലിഗഡ്‌: അലിഗഡ്‌ മുസ്ലീം സര്‍വകലാശാലാ കാമ്പസില്‍ അധ്യാപകന്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. എബികെ ബോയ്‌സ് സ്‌കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അധ്യാപകനായ റാവു ഡാനിഷ് അലിയാണ് അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
കൊല്ലപ്പെട്ട റാവു ഡാനിഷ് അലി (ETV Bharat)

സര്‍വകലാശാലയുടെ കാന്‍റീന്‍ സമുച്ചയത്തില്‍ കെന്നഡി ഹാളിന് സമീപമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. വെടിയേറ്റ ഡാനിഷിനെ ഉടന്‍ തന്നെ ജെഎന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
കാമ്പസില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV bharat)

Also Read: എംടിയില്ലാത്ത ഒരാണ്ട്, മലയാള ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും ലോകോത്തരമാക്കിയ നിളയുടെ കഥാകാരന് അക്ഷരപൂജ

രണ്ട് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം നടന്ന് വരികയായിരുന്ന റാവു ഡാനിഷ് അലിയ്ക്ക് നേരെ സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ അജ്ഞാതരായ രണ്ട് പേര്‍ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ചെവിക്ക് താഴെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെടിയേറ്റത്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവം കാമ്പസിലാകെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഭവമറിഞ്ഞ് സീനിയര്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നീരജ് ജദാവുന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജെഎന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തി മരിച്ച അധ്യാപകന്‍റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. വിവരങ്ങള്‍ തേടുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ സംഭവം അതീവ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് എസ്എസ്‌പി നീരജ് ജദാവുന്‍ പറഞ്ഞു. അക്രമികളെ പിടികൂടാന്‍ നിരവധി സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
കാമ്പസില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV bharat)

അക്രമികള്‍ക്ക് ഡാനിഷിനെ പരിചയമുള്ളതായാണ് പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായതെന്നും നീരജ് അറിയിച്ചു. എങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള നിഗമനത്തിലും എത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ വശവും പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഉടന്‍ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് വരും. സംഭവങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി നിരീക്ഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാന്‍ സിറ്റി എസ്‌പിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
കാമ്പസില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV bharat)

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണ് ഡാനിഷ്. കഠിനാദ്ധ്വാനിയും ആയിരുന്നു. ബുലന്ദേശ്വര്‍ ജില്ലയിലെ ദിബായ് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അലിഗഡലെ ആമിര്‍ നഷ മഖാന്‍ വാലി കോത്തിയ്ക്ക് സമീപമാണ് താമസം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പിതാവും സര്‍വകലാശാലയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. അമ്മ അധ്യാപികയും. സര്‍വകലാശാലാ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഡാനിിന് സര്‍വകലാശാലയുടെ എബികെ ബോയ്‌സ് സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടി.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
ബന്ധുക്കളുമായി എസ്‌എസ്‌പി സംസാരിക്കുന്നു (ETV bharat)

ഡാനിഷിന്‍റെ ഭാര്യാപിതാവ് ഫിസുള്ള ചൗധരി മൊറാദാബാദിലെ കാന്ത് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സമാജികനായിരുന്നു. സഹോദരന്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ എന്‍ജിനീയറിങ് വകുപ്പ് അധ്യാപകനാണ്.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH NEWS AMU NEWS RAO DANISH ALI MURDER
ബന്ധുക്കളുമായി എസ്‌എസ്‌പി സംസാരിക്കുന്നു (ETV bharat)

ഡാനിഷിന്‍റെ കൊലപാതകം അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ഇടയില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പട്ടാപ്പകല്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതകം നടന്നതില്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. പ്രതിയെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്‍റെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഉടന്‍ പുറത്ത് വരുമെന്നും അധ്യാപകന്‍റെ കൊലപാതകിയെ ഉടന്‍ പിടികൂടുമെന്നും എസ്‌എസ്‌പി നീര് ജാദുവാന്‍ പറഞ്ഞു.

സീനിയര്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നീരജ് ജദാവുന്‍ (ETV Bharat)

TAGGED:

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH NEWS
AMU NEWS
RAO DANISH ALI MURDER
TEACHER SHOT DEAD IN AMU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.