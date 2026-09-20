എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിംഗ് വധക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു; രണ്ടാമത്തെയാൾക്കുവേണ്ടി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരബന്ധമുള്ള സംഘങ്ങളുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പണത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമായി പ്രതികൾ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
Published : September 20, 2026 at 11:41 AM IST
ചണ്ഢീഗഡ്: ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിംഗിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിന് നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. അമൃത്സറിൽ പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കേസ് മുഖ്യപ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രതി ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ രക്ഷപെട്ടു. അമൃത്സർ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഹർമൻവീർ സിംഗ് ഗില്ലാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ആക്രമണം
സെപ്റ്റംബർ 18 നാണ് എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിംഗ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത്സറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് കർശന പരിശോധനയും റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് തർൺതാരൻ റോഡ് നാക്കയിൽ വെച്ച് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ സംശയാസ്പദമായ രണ്ട് യുവാക്കളെ പൊലീസ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചത്. യുവാക്കളോട് നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പ്രതികളെ പിന്തുടർന്ന പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ ഇവർ വീണ്ടും നാല് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തു. ഇതിൽ രണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ പൊലീസ് വാഹനത്തിലും ഒരെണ്ണം സിഐഎ ജവാൻ്റെ നെഞ്ചിലും തട്ടി. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ജവാൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ആത്മരക്ഷാർഥം തിരികെ വെടിവെച്ച് പൊലീസ്
പൊലീസ് ആത്മരക്ഷാർഥം നടത്തിയ ആറ് റൗണ്ട് തിരിച്ചടിയിലാണ് ഒരു ആക്രമിക്ക് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ പ്രതിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. 25 നും 28 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാൻ ഹാൻഡ്ലർമാരും നർക്കോ ടെറർ ബന്ധവും
ചോദ്യം ചെയ്യലിലും അന്വേഷണത്തിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. പണവും ലഹരിമരുന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ശൃംഖലകൾ പഞ്ചാബിലെ യുവാക്കളെ തങ്ങളുടെ വലയിലാക്കുന്നത്.
തങ്ങളോടുള്ള 'വിശ്വസ്തത' തെളിയിക്കുന്നതിനായി പൊലീസുകാരെ ആക്രമിക്കാൻ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമം നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. എഎസ്ഐ ഹർജിത് സിംഗിനെ വെടിവെച്ച ശേഷം പ്രതികൾ വീണ്ടും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി 30 മുതൽ 40 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു. ഈ വീഡിയോ വിദേശത്തുള്ള ഹാൻഡ്ലർമാർക്ക് തെളിവായി അയച്ചു നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊലീസ്
സാധാരണ സിപായിയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ എഎസ്ഐ പദവിയിലെത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹർജിത് സിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺമക്കളും 15 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ജനിച്ച ഒരു ചെറിയ മകനുമുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നിനും തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഇരയായി യുവാക്കൾ സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അമൃത്സർ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അഭ്യർഥിച്ചു.
Also Read:ബംഗാൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാടകീയം: നന്ദിഗ്രാമിന് പിന്നാലെ റെജിനഗറിലും സ്ഥാനാർഥി അറസ്റ്റിൽ