അമൃത്‌സർ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപം ഉഗ്ര സ്ഫോടനം; പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ

സ്ഫോടനത്തിൽ ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ ആളപായവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് അധികൃതർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി

Assistant Sub-Inspector (ASI) Karam Singh (ANI)
By ANI

Published : May 6, 2026 at 10:53 AM IST

അമൃത്‌സർ: പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‌സറിൽ ഖാസ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപം ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ കർശനമാക്കി പൊലീസ്. പ്രദേശത്തുകൂടിയുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ യാത്രകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പൊലീസ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.

സംഭവത്തിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിനായി നിലവിൽ മുൻകരുതലെന്നോണം പ്രദേശത്തെ പ്രധാന റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കരം സിങ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10.50ഓടെയാണ് ഖാസ കൻ്റോൺമെൻ്റ് പ്രദേശത്ത് അതിശക്തമായ ശബ്ദത്തോടെ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

കടുത്ത ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും മറ്റ് കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും അതിവേഗം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ ആളപായവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് അധികൃതർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.

തെളിവ് ശേഖരിച്ച് ഫോറൻസിക് സംഘം
സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഏരിയയിലുള്ള മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അതിവേഗം എത്തിയതായി അമൃത്‌സർ എസ്പി ആദിത്യ എസ് വാര്യർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു. ബോംബ് ഡിസ്പോസൽ സ്ക്വാഡ് (ബിഡിഎസ്) സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി.

ഇതിന് പുറമെ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (എഫ്എസ്എൽ) സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് നിർണായക സാമ്പിളുകളും മറ്റ് പ്രസക്തമായ തെളിവുകളും ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വ്യാപ്തി, യഥാർഥ കാരണം, ഉപയോഗിച്ച സ്ഫോടകവസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഈ സാമ്പിളുകൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രധാന അന്വേഷണ ലാബിലേക്ക് അയച്ചു.

സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനോടകം എത്ര സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ്
അമൃത്‌സറിലെ ഖാസ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിയായ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും എംപിയുമായ അമരീന്ദർ സിങ് രാജ വാറിങ് രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ പഞ്ചാബിനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ പിടിച്ചുകുലുക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്നലെ ജലന്ധറിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ അമൃത്‌സറിലെ ഖാസ ക്യാമ്പിന് സമീപവും സ്ഫോടനം നടന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ വളരെ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മനപ്പൂർവം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആരാണ് നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തടയുന്നതിൽ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് അടിയന്തര നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അമരീന്ദർ സിങ് രാജ വാറിങ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ചോദിച്ചു. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും കടുത്ത വീഴ്ചയിലേക്കാണ് തുടർച്ചയായുള്ള ഇത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. യാതൊരു കാരണവശാലും പഞ്ചാബിൻ്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഈ സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അടിയന്തരമായി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിൽ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ദുരൂഹ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണമോ മറ്റ് അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി അരിച്ചുപെറുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും മറ്റ് സായുധ വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി വിന്യസിച്ചു.

