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ഗുജറാത്തിൽ ഒരേദിവസം മൂന്ന് സിംഹക്കുട്ടികൾ ചത്തു; ദുരൂഹത, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ദാൽഖാനിയ, പാനിയ റേഞ്ച്, ബഗസാര താലൂക്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിംഹക്കുട്ടികളുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്‌റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 2:20 PM IST

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അമ്രേലി: ഗുജറാത്തിലെ അമ്രേലി ജില്ലയിൽ ഒരേദിവസം മൂന്ന് സിംഹക്കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിലായി ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വനംവകുപ്പിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വനംവകുപ്പ് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച് വന്യജീവി സ്നേഹികളും രംഗത്തെത്തി. ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സിംഹക്കുട്ടികളുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്.

ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ജഡം
ദൽഖാനിയ ഗ്രാമത്തിലെ റവന്യൂ മേഖലയിലാണ് ആദ്യത്തെ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സിംഹക്കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന സംശയം ശക്തമാണ്. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദൽഖാനിയ റേഞ്ചിൽ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആർഎഫ്ഒ ഹിന പട്ടേൽ പ്രതികരിച്ചു. ചത്ത സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പെൺസിംഹത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ മരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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സിംഹക്കുട്ടിയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം (ETV Bharat)

തുടർച്ചയായ മരണങ്ങൾ
ബഗസാര താലൂക്കിലെ ഹമാപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം. വെറും രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള സിംഹക്കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ചത്തത്. തീരെ ചെറിയ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ വനംവകുപ്പ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പനിയ റേഞ്ച് മേഖലയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. സിംഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആക്രമണത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. എങ്കിലും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.

ആശങ്കയോടെ വന്യജീവി സ്നേഹികൾ
ഒരേദിവസം മൂന്ന് സിംഹക്കുട്ടികൾ ചത്തത് വന്യജീവി സ്നേഹികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനംവകുപ്പ് പല വിവരങ്ങളും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. വനമേഖലകളിൽ നിരന്തരമായ പട്രോളിങ്, കർശന നിരീക്ഷണം, പുതിയ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യൻ സിംഹങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏക സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലമാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള അമ്രേലി, ജുനഗഡ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളും. സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ അവ വനത്തിന് പുറത്തുള്ള റവന്യൂ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

THREE LION CUBS DIED GUJARAT AMRELI CUBS FOUND DEAD CUBS DEAD DIFFERENT PLACES GUJARAT LION FOUND DEAD AT GUJARAT
സിംഹക്കുട്ടിയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം (ETV Bharat)

ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണം
ഒരേദിവസം മൂന്ന് സിംഹക്കുട്ടികൾ ചത്തത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും, ഇതിൽ നിഷ്പക്ഷവും ഉന്നതതലത്തിലുള്ളതുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വന്യജീവി പ്രവർത്തകൻ ഹിമാൻഷു ഭട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻപും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് അത് മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയം ഉന്നതതലത്തിൽ ഉന്നയിക്കാനാണ് വന്യജീവി പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. നിലവിൽ വനംവകുപ്പ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.

THREE LION CUBS DIED GUJARAT AMRELI CUBS FOUND DEAD CUBS DEAD DIFFERENT PLACES GUJARAT LION FOUND DEAD AT GUJARAT
സിംഹക്കുട്ടിയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം (ETV Bharat)

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