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'മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തൊഴിലാളികള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു'; തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെമ്മീൻ ഫാക്‌ടറിയിലെ അമോണിയ വാതക ചോർച്ചയിൽ രണ്ട് മരണം

40 ലധികം പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരം.

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തൊഴിലാളികൾ തീവ്രപരിചരണത്തിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 5:52 PM IST

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ചെന്നൈ: തിരുവള്ളൂരിലെ ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതി ഫാക്‌ടറിയിലെ അമോണിയ വാതക ചോർച്ചയിൽ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 40 ലധികം പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ. തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ പെരിയപാളയത്തിനടുത്തുള്ള കണ്ണികൈപ്പർ ഗ്രാമത്തിലെ സ്വകാര്യ ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതി ഫാക്‌ടറിയിൽനിന്നുമാണ് അമോണിയ വാതകം ചോർന്നത്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളി നിന്നായി 300-ലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഫാക്‌ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:00 മണിയോടെയാണ് ഫാക്‌ടറിയിൽ പെട്ടെന്ന് അമോണിയ വാതക ചോർച്ചയുണ്ടായത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 70-ലധികം തൊഴിലാളികൾ ശ്വാസംമുട്ടുകയും ബോധരഹിതരാകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ അവിടെയെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയും പൊലീസും 40 ലധികം പേരെ പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 30 പേരെ ചെങ്കുൻറാമിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവനക്കാർ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

"ഫാക്‌ടറിയിൽ പെട്ടെന്ന് അമോണിയ വാതക ചോർച്ചയുണ്ടായി. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവനക്കാർ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി കുഴഞ്ഞുവീണു. തുടർന്ന്, തൊഴിലാളികളും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് അവരെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 40ലധികം പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്," ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തിരുവള്ളൂർ ജില്ലാ കലക്‌ടർ കവിത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളെ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. അതേസമയം, അമോണിയ വാതക ചോർച്ച അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ച ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ചെമ്മീൻ ഫാക്‌ടറിയിലേക്ക് പോയി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിവേഗം നടത്തിയത് അപകട സാധ്യത കുറച്ചു.

അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്. തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കും. തമിഴ്‌നാട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്‌ടറും അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനും പൂർണ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഉത്തരവിട്ടു. ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന എല്ലാവർക്കും മികച്ചതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

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