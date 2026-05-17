വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ടിവികെയെ പിന്തുണച്ചു; എംഎൽഎ കാമരാജിനെ പുറത്താക്കി എഎംഎംകെ
എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന എഎംഎംകെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും മന്നാർഗുഡി മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 4:36 PM IST
ചെന്നൈ: വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ടിവികെ സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അമ്മ മക്കൾ മുന്നേട്ര കഴകം (എഎംഎംകെ) പാർട്ടി എംഎൽഎ എസ് കാമരാജിനെ അയോഗ്യനാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് എഎംഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ടി വി ദിനകരൻ. നിയമസഭയിലെ ഏക എഎംഎംകെ നേതാവാണ് എസ് കാമരാജ്. മന്നാർഗുഡി മണ്ഡലത്തിലെ മുതിർന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് ടി ആർ ബി രാജയെ 1,566 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എസ് കാമരാജ് വിജയിച്ചത്. അണ്ണാ ഡിഎംകെ, ബിജെപി, പിഎംകെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച അമ്മ മക്കൾ മുന്നേട്ര കഴകത്തിന് മന്നാർഗുഡി മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാമരാജിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അദ്ദേഹം മറ്റേ പക്ഷത്തേക്ക് (ടിവികെ) പോയി ചേരട്ടെ, ടിവികെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ പോയി മന്ത്രിയാവട്ടെ. അടുത്ത നടപടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തെറ്റ് ചെയ്ത എംഎൽഎയ്ക്കും അയോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്. ഒരു എംഎൽഎ മാത്രമാണ് കൂറുമാറുന്നതെങ്കിൽ പോലും അയോഗ്യതാ ചട്ടങ്ങൾ ബാധകമാകും- ദിനകരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയുടെ ഏക എംഎൽഎ ആയതിനാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്. ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. കാമരാജിൻ്റെ പിന്തുണ ടിവികെ സ്വീകരിച്ചത് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരു 'കുതിരക്കച്ചവട' കേസ് ആയി കണക്കാക്കി ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർക്കും," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാപകൻ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ്റേയും (എംജിആർ) മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ ജയലളിതയുടെയും പാരമ്പര്യത്തെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ദിനകരൻ ഐക്യം നിലനിർത്താനായി "കേഡർമാരുടെ മനോവീര്യം" കളയുന്ന തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും പാർട്ടി നേതാക്കളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടി മറ്റൊരു മുന്നണിയിൽ ചേരുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്നും ഈ നീക്കത്തിൽ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഡിഎംകെ അധികാരമേൽക്കാത്തത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും വിസികെയുടെയും പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു” വെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെ വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന് “ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്” എഎംഎംകെ നേതാവ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ALSO READ: സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ കാർ പൂളിങ് സംവിധാനം; നിർദേശങ്ങളുമായി ഡൽഹി സക്കാർ