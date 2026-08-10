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വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം: സഭയില്‍ മറുപടി അല്ല അമിത് ഷാ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും, ബഹളം വയ്‌ക്കാതെ കേൾക്കണമെന്ന് പാർലമെന്‍ററി കാര്യ മന്ത്രി

സഭയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിലും അതിനുശേഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറുപടി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണമെന്നും റിജിജു വ്യക്തമാക്കി.

AMIT SHAH PARLIAMENT CJP STUDENTS PROTEST
AMIT SHAH (X.com)
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By ANI

Published : August 10, 2026 at 2:35 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചും ഡൽഹി പൊലീസിന്‍റെ ബലപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ മറുപടി പറയുമെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്‍ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അറിയിച്ചു. സഭയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിലും അതിനുശേഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറുപടി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണമെന്നും റിജിജു വ്യക്തമാക്കി.

ജന്തർ മന്തറിൽ ജൂലൈ 20-ന് നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാരിന്‍റെ ഈ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, പ്രക്ഷോഭകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും കണ്ണീർ വാതകവും ലാത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നും, നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംഭവം നടന്ന് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭയിൽ ഹാജരായി മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും, ഈ വിഷയത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ മൗനം അക്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു.

ബഹളത്തിനിടയിലും ട്രൈബ്യൂണൽ പരിഷ്കരണ ബിൽ 2026, മൈൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഭേദഗതി ബിൽ 2026, കേരളത്തിന്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കേരള (പേര് മാറ്റൽ) ബിൽ 2026, നാഷണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഭേദഗതി ബിൽ 2026 എന്നീ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെ സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു.

അയോധ്യയിലെ റാം ക്ഷേത്ര ഫണ്ടിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമ (FCRA) ഭേദഗതി ബില്ലിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകണമെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലെ പൊലീസ് നടപടിയെ വിമർശിച്ച സിപിഎം എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, വിദ്യാർഥികളുടെയും സിവിൽ സമൂഹത്തിന്‍റെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാതെ വിവാദ ബില്ലുകൾ സഭയിൽ പാസാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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