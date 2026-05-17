അമിത് ഷാ നാളെ ഛത്തീസ്‌ഗഡ് സന്ദർശിക്കും; സെൻട്രൽ സോണൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കും

നക്‌സലിസത്തില്‍ മുക്തി നേടിയയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ബസ്‌തറിലേക്ക് അമിത് ഷാ എത്തും , സെൻട്രൽ സോണൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തില്‍ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും, ഒരുക്കങ്ങള്‍ അവലോകനം നടത്തി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ

File photo of Home Minister Amit Shah (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 17, 2026 at 7:43 PM IST

റായ്‌പൂര്‍: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ മെയ് 18 ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിനായി ഛത്തീസ്‌ഗഡ് സന്ദർശിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. പര്യടനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ബസ്‌തറിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ സോണൽ കൗൺസിൽ (സിഇസെഡ്‌സി) യോഗത്തിന് അമിത് ഷാ നേതൃത്വം നൽകും. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്‌ഗഢ് എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഒരു ഡസനിലധികം നിർണായക വിഷയങ്ങളാണ് യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിലുള്ളത്. വിദൂര ഗ്രാമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിങ് ശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, അടിയന്തര പ്രതികരണ പിന്തുണാ സംവിധാനം (ERSS-112) വിന്യസിക്കുക, സഹകരണ മേഖല വികസിപ്പിക്കുക, ഊർജ്ജ അല്ലെങ്കിൽ നഗര ആസൂത്രണ ഓവർലാപ്പുകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നിവയാണ് യോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അജണ്ട. അന്തർസംസ്ഥാന അതിർത്തി ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കൽ, കലാപ വിരുദ്ധ നടപടികൾ, പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി, പോഷകാഹാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ആരോഗ്യ അളവുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യൽ, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവയും അജണ്ടയില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Deputy CM of Chhattisgarh Vijay Sharma reviewing preparations for Amit Shah’s visit (ETV Bharat)

സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ബസ്‌തറിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നക്‌സലൈറ്റ് അക്രമത്തിന് ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ബസ്‌തറിലെ പ്രാദേശിക പത്രപ്രവർത്തകർ, രക്തസാക്ഷികളായ സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, സമുദായ നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സംവദിക്കും. കൂടാതെ പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിലെ പൊതു പ്രതിനിധികളെയും അദ്ദേഹം ആദരിക്കും.

എന്താണ് സോണൽ കൗൺസിലുകൾ

1956 ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സോണൽ കൗൺസിലുകൾ. കേന്ദ്ര-പ്രവിശ്യാ സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഭരണപരമായ വിടവുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. ദേശീയ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പ്രാദേശിക വളർച്ചയെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ഫോറമായും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ഒരുക്കങ്ങൾ അവലോകനം നടത്തി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ

ഷായുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ ഇന്നലെ ജഗദൽപൂർ സന്ദർശിച്ചു. ഷാ എത്തുന്ന നെതനാർ, ബാദൽ അക്കാദമി, ഹോട്ടൽ ആംബിഷൻ തുടങ്ങിയ വേദികൾ സന്ദർശിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

"അമിത് ഷാ തൻ്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം, നെതനാർ ഗ്രാമത്തിലെ സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ് (സിആർപിഎഫ്) ക്യാമ്പിനെ ആദ്യത്തെ ജൻ സുവിധ കേന്ദ്രം (പൊതു സൗകര്യ കേന്ദ്രം) ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സൗകര്യത്തിന് ഉചിതമായ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യും" ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബസ്‌തർ ഡിവിഷൻ നക്‌സലിസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്. വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസ്‌തറിനെ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ഷാ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശര്‍മ്മ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

