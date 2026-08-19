നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ചെന്നൈയിൽ; കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി പൊലീസ്
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
Published : August 19, 2026 at 1:43 PM IST
ചെന്നൈ: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചെന്നൈയിലെത്തും. വ്യാഴാഴ്ച കോവളത്ത് നടക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കും.
ചെങ്കൽപട്ട് ജില്ലയിലെ കോവളത്ത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡിലുള്ള ആഡംബര ഹോട്ടലിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.50ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന അമിത് ഷാ 7.40ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തും. മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബിജെപി ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് റോഡ് മാർഗം കോവളത്തേക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ രാത്രി തങ്ങിയ ശേഷമാകും വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക.
മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യം
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. രംഗസാമി എന്നിവരും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും.
പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ
സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സാധാരണയായി എല്ലാ വർഷവും സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ 2022ന് ശേഷം ഈ സമ്മേളനം നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അന്തർസംസ്ഥാന സഹകരണം, സാമ്പത്തിക വികസനം, വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, നദീജല പങ്കിടൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ദുരന്തനിവാരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും.
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ, നിയമപാലകർ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ എന്നിവയും അജണ്ടയിൽ പ്രധാനമായും ഇടംപിടിക്കും. കാവേരി നദീജലം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരമായി ഇത് മാറും. മുൻ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഏകോപനം ആവശ്യമുള്ള പുതിയ വിഷയങ്ങളും യോഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലും അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലും സമ്മേളന വേദിക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളും കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഈ യോഗം നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Also Read: തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഴുവൻ എം.എൽ.എമാർക്കും കാർ; 75,000 രൂപ അലവൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജോസഫ് വിജയ്