പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 'മോക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ' തന്നെ തുടരൂ; രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അമിത് ഷാ
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും 'ചലോ ദില്ലി' പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുന്നയിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 8:49 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രംഗത്ത്. 1984ൽ "സിഖ് വംശഹത്യ" നടന്ന ദിവസം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഒരു 'ഉത്സവം' (ജൽസ) പോലെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് രാജ്യം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു "മോക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ" (കൃത്രിമ പാർലമെൻ്റ്) തന്നെ തുടരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതെന്നും അമിത് ഷാ പരിഹസിച്ചു.
ചണ്ഡീഗഡിൽ 258 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിച്ച ശേഷം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ രാംലീല മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ചലോ ദില്ലി' പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വേദിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്.
"വംശഹത്യ നടന്നതുപോലെയുള്ള ഇത്രയും ഇരുണ്ട ദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ആഘോഷം (ജൽസ) നടത്താനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, രാഹുൽ ജി, നിങ്ങളുടെ 'മൊഹബ്ബത്ത് കി ദുക്കാനി'ൽ (സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട) നിന്ന് വെറുപ്പ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആർക്കും ലഭിക്കില്ല", 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ റാലിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തൻ്റെ മകൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം ഇതുവരെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
"അതുകൊണ്ട്, അവർ ഒരു പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു: ഒരു 'മോക്ക് പാർലമെൻ്റ്' (കൃത്രിമ പാർലമെൻ്റ്) നടത്തുക എന്നത്. രാഹുൽ ജിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ 'മോക്ക് പാർലമെൻ്റി'ൽ തന്നെ തുടർന്നോളൂ. (ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി) നിങ്ങളുടെ ഊഴം ഒരിക്കലും വരാൻ പോകുന്നില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ദീപാവലി കഴിയുന്നത് വരെ റാലി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ഡൽഹിയിലെ വ്യാപാരികളുടെ അഭ്യർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളാത്തതിന് 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "ഡൽഹിയിലെ വ്യാപാരികൾ അവരോട് അപേക്ഷിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: 'വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടം ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കുന്നത് ദീപാവലിക്കും അതോടനുബന്ധിച്ചുളള ഈ ഒരാഴ്ചയും മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ മധുരപലഹാരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയും അവ വിറ്റുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തുസംഭവിക്കും? അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഞങ്ങൾ പടക്കങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവ വിറ്റുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തുസംഭവിക്കും? അതും നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും" അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
"ഈ 3-4 ദിവസങ്ങളിൽ 25,000 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് നടക്കുന്നത്. ദീപാവലി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ ഡൽഹിയിലെ മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും അവർ കണക്കിലെടുത്തില്ല. സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം നടന്ന, സിഖ് വംശഹത്യ അരങ്ങേറിയ അതേ ദിവസം തന്നെ - ആ ഇരുണ്ട ദിനത്തിൽ തന്നെ - അവർ റാലി നടത്തി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചോളൂ: വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അവിടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പോലും പോകുന്നില്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "1984 നവംബർ 1-ന്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇളക്കിവിട്ട കലാപത്തിനിടെ ഡൽഹിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സിഖുകാർ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന് സിഖുകാരെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊന്നു. നിരവധി സിഖുകാർക്ക് സ്വന്തം വീടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു, പല കുട്ടികളും അനാഥരായി, പല സ്ത്രീകളും വിധവകളായി, അനേകം പേരുടെ വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി" അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
"ഒരു വലിയ മരം വീഴുമ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങും" എന്ന 1984ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിനുശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തെ അമിത് ഷാ അനുസ്മരിച്ചു. "ഞാൻ ആ പ്രസ്താവന ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടതാണ്, എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എനിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് സിഖുകാർ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ഇത്തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. "1984ലെ കലാപത്തിൽ ഇരകളായവരുടെ മുറിവിൽ ഉപ്പുപുരട്ടുന്നതുപോലെ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വലിയ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിഖുകാർക്കെതിരായ കലാപം നടന്ന ദിവസങ്ങളായ നവംബർ 1, 2, 3 തീയതികളിൽ റാലി നടത്തരുതെന്ന് ബിജെപി 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അവർ അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു."ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിഖ് സഹോദരങ്ങളെയും അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും കുട്ടികളെയും ആഴത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും അവർ അതിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് സിഖുകാരെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ 'ജൽസ' (പൊതുയോഗം) നടത്താൻ വിദേശത്തുനിന്ന് അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അവരുടെ ഈ "ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ നീക്കത്തെ" ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും വിമർശിക്കുന്നുവെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബും ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും വീണ്ടും തുറന്നു. കലാപത്തിൽ ഇരയായ ഓരോരുത്തർക്കും 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ജയിലിലടയ്ക്കാനും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇതിനുമുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരം കലാപങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്തെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. "അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കി, നക്സലിസം അവസാനിപ്പിച്ചു, മുത്തലാഖ് നിർത്തലാക്കി. "ഇനി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചുവെച്ചോളൂ: 2029 ഡിസംബർ 31ഓടെ, പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യം മുഴുവൻ ലഹരിമുക്തമാക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെയും അമിത് ഷാ ആഞ്ഞടിച്ചു. നുണകൾ പറയുക, അരാജകത്വവും നിഷേധാത്മകതയും പ്രചരിപ്പിക്കുക, പാർലമെൻ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച്, ശനിയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു "പൊതു വിചാരണ" (public impeachment) നടത്തിയിരുന്നു. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും ജയിലിലടയ്ക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലെ പുൽത്തകിടിയിൽ, പാർലമെൻ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ പരിപാടി നടന്നത്. ഇതിനെ പാർലമെൻ്റിനോടുള്ള "പരിഹാസം" എന്നാണ് ബിജെപി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
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