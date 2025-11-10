ETV Bharat / bharat

വായ്‌പയും ഇനി ഡിജിറ്റല്‍, എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സഹകരണ ബാങ്ക്; പ്രഖ്യാപനവുമായി അമിത് ഷാ

ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ നിർണായക പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ അന്താരാഷ്‌ട്ര സെമിനാര്‍ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

COOPERATIVE KUMBH 2025 AMIT SHAH COOPKUMBH 2025 INTERNATIONAL YEAR OF COOPERATIVES
Amit Sha (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഒരു അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ വച്ച് സഹകരണ കുംഭ് 2025 (CoopKumbh 2025) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗര സഹകരണ വായ്‌പാ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനമാണ് സഹകരണ കുംഭ് 2025.

'കോ-ഓപ്പ് കുംഭ് 2025' ൽ ആരംഭിച്ച 'സഹകർ ഡിജിപേ'യും 'സഹകർ ഡിജിലോൺ' ഉം സഹകരണ മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഈ പുതിയ രണ്ട് ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകള്‍ വഴി വായ്‌പ ഉള്‍പ്പെടെ യുപിഐ ഇടപാടിലേക്ക് മാറും. അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഓണ്‍ലൈനാകും.

ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, മധ്യവർഗം, പ്രാദേശിക സംരംഭകർ, സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ വഴി ഇടപാടുകളെല്ലാം ഇനി വേഗത്തില്‍ നടത്താനാകുമെന്നും യുപിഐ സംവിധാനം കൂടി നിലവില്‍ വന്നതോടെ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"സ്വപ്‌നങ്ങളെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യൽ - സമൂഹങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കൽ" എന്ന പ്രമേയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് അമിത് ഷാ സംസാരിച്ചത്. അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സമ്മേളനം രണ്ട് ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക സഹകരണ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നവീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുക എന്നിവയാണ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക നവീകരണക്കാർ എന്നിവർക്കിടയിൽ സഹകരണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയായി കൂപ്പ് കുംഭ് 2025 പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, ഭരണ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, സഹകരണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ-യുവ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ സമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു. സഹകരണ മാതൃകയുടെ നിർണായക പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് നാഫ്‌കബ് പ്രസിഡൻ്റ് ലക്ഷ്‌മി ദാസ്‌ പറഞ്ഞു.

വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുകളുടെയും ഗ്രീൻസ്റ്റോൺ ഫാം ക്രെഡിറ്റ് സർവീസസിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്‌ധരും സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സഹകരണ ധനകാര്യത്തിലും സുസ്ഥിര ബാങ്കിങിലുമുള്ള അവരുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യയിലെ നഗര സഹകരണ വായ്‌പാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രധാന പങ്കാളികൾ 2025-ലെ കൂപ്പ് കുംഭിൽ പങ്കെടുത്തു. സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ (NAFCUB) ആണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കൂപ്പ് കുംഭ് 2025

ആഗോള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് കൂപ്പ് കുംഭ് 2025. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 2025 അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണ് കൂപ്പ് കുംഭ് 2025 ഒത്തുചേരുന്നു.

ആഗോള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുക എന്നതാണ് കൂപ്പ് കുംഭ് 2025 ൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും, ഡിജിറ്റൽ നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിലും, സഹകരണ ധനകാര്യത്തിൻ്റെ നിർണായക പങ്ക് ഈ പരിപാടി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

  • സഹകരണ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
  • ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്, റിസ്‌ക് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഫിൻടെക് പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.
  • പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മേഖലയ്ക്കുള്ള നയ ചട്ടക്കൂടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
  • ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ, ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

Also Read:2026ലെ ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും സൗദിയും: ഇന്ത്യയുടെ ക്വാട്ട 175,025

TAGGED:

COOPERATIVE KUMBH 2025
AMIT SHAH
COOPKUMBH 2025
INTERNATIONAL YEAR OF COOPERATIVES
COOPERATIVE KUMBH 2025 INAUGURATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.