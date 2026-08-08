മത്സരരംഗത്ത് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ അനിവാര്യമെന്ന് അമിത് ഷാ
ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പരമോന്നത സംഘടനയായ NUCFDC-യിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ എല്ലാ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളോടും അമിത് ഷാ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Published : August 8, 2026 at 5:19 PM IST
മുംബൈ: മത്സരരംഗത്ത് പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനായി സഹകരണ ബാങ്കുകളില് സാങ്കേതികവിദ്യ അനിവാര്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുംബൈയിൽ 'നാഷണൽ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡി'ൻ്റെ (NUCFDC) പുതിയ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം.
ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പരമോന്നത സംഘടനയായ NUCFDC-യിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ എല്ലാ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളോടും അമിത് ഷാ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ (UCB) കുടക്കീഴിലുള്ള സംഘടനയായും സ്വയം നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായും NUCFDC പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (RBI) അംഗീകാരമുള്ളതും മുംബൈ ആസ്ഥാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് NUCFDC. സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂലധനം, ഐടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തന മൂലധന സഹായം (liquidity support) എന്നിവ NUCFDC നൽകുന്നു.
എല്ലാ ബാങ്കുകളും NUCFDC ൽ അംഗങ്ങളാകുക, സാങ്കേതികവിദ്യയും സുതാര്യതയും നടപ്പിലാക്കുക, ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആധുനിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, മേഖലയിലെ മത്സരങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുള്ള ഏകദേശം 1,400 നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 690 എണ്ണം ഇതിനകം തന്നെ ഈ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി അനിവാര്യം
ഇന്ത്യയുടെ സമൃദ്ധിക്ക് ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി അനിവാര്യമാണെന്നും മൂലധന വിപണിക്ക് (capital market) മാത്രം ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാവില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഒരേസമയം സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധാനം നാം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുമെന്നും അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായി നാം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സഹകരണത്തിലൂടെ സമൃദ്ധി" എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ബാങ്കുകളെ സാമ്പത്തികമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ലെന്നും ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൂടി സമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുകയാണെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വളർച്ച ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കേന്ദ്ര ബാങ്കും നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ അന്തരം നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളോട് റിസർവ് ബാങ്കിന് ഒരു പ്രത്യേക സമീപനമാണുള്ളത്. അതുപോലെ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളും റിസർവ് ബാങ്കിനെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണെന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സഹകരണ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്ത് മുൻനിർത്തി സഹകരണ മേഖല സമീപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം റിസർവ് ബാങ്ക് സജീവമായ പിന്തുണയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു. നിക്ഷേപകരുടെ പണം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി തുടരുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭരണനിർവ്വഹണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഉപഭോക്താക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സേവനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
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