റാമോജി റാവു മാധ്യമലോകത്തെ ഇതിഹാസം; ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ
Amit Shah Praises Ramoji Rao: റാമോജി റാവു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കർമങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് അമിത് ഷാ അനുസ്മരിച്ചു
Published : November 16, 2026 at 10:22 PM IST
വിജയവാഡ: രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ മാധ്യമ കുലപതി റാമോജി റാവു നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് സമാനതകളില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. വിജയവാഡയിലെ ഡോക്ടർ ബിആർ അംബേദ്കർ കലാവേദികയിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2026 വിതരണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
റാമോജി റാവു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കർമങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് അമിത് ഷാ അനുസ്മരിച്ചു. കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ രാജ്യത്തിന് എന്നും പ്രചോദനമായി തുടരും. തൻ്റെ ജീവിതകാലയളവിൽ ഇത്രയധികം മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയ മറ്റൊരാളില്ലെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. വലിയൊരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുമാണ് അദ്ദേഹം ഈനാടു ദിനപത്രം ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഉപമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി രാംനാഥ് ഗോയങ്ക മാത്രമാണെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
റാമോജി റാവുവിൻ്റെ 90-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഒൻപത് പ്രതിഭകൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി, കിഞ്ചരാപ്പു രാം മോഹൻ നായിഡു എന്നിവർക്ക് പുറമെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
മുഖ്യാതിഥിയും വിശിഷ്ടാതിഥികളും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരൺ, മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എംഡി എന്നിവരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിയതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഫിലിം സിറ്റി ഡയറക്ടർ കീർത്തി സോഹന, ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്ടർ ബൃഹതി, ഇടിവി ഡയറക്ടർ പൂർണ സുജയ് എന്നിവർ അതിഥികളെയും പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തെലുങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അമിത് ഷാ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യകുമാർ യാദവാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗം തെലുങ്കിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.
ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഓർമകൾ
ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സിഎച്ച് കിരണിന് നന്ദി പറഞ്ഞ അമിത് ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ വച്ച് റാമോജി റാവുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലെ വലിയ തിരക്കുകാരണം തനിക്ക് സ്വന്തം കാർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, അന്ന് റാമോജി റാവുവും ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ചേർന്നാണ് തന്നെ ഗുജറാത്ത് ഭവനിലേക്ക് കാറിൽ കൊണ്ടുവിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു.
അധികം യാത്രകൾ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ എപ്പോഴും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും രാജ്യത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർഭയമായി തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് റാമോജി റാവു നടത്തിയ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ചും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് കൂടിയായ അമിത് ഷാ സംസാരിച്ചു. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും താൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദി പോലും അറിയാത്ത റാമോജി റാവുവിന് ആ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അത്രയധികം സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു. അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച വിലയിരുത്തലുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ശരിയായി മാറിയെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ദീർഘവീക്ഷണവും
ജമ്മു കശ്മീരിൽ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാപങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ദൗത്യമെന്ന് റാമോജി റാവു തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടുത്തെ ചരിത്രവും ജനസംഖ്യയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണവും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ റാമോജി റാവുവിനെ ഓണററി ഉപദേഷ്ടാവാക്കണമെന്ന് താൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം കാണിച്ച മാതൃകയെയും അമിത് ഷാ പ്രശംസിച്ചു. സ്വകാര്യ വാർത്ത ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ചാനലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. തെലുങ്കിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇടിവി ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ച് അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇടിവി നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
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റാമോജി റാവുവുമായുള്ള അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയും അമിത് ഷാ അനുസ്മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, പഴയ ചെറുപ്പക്കാരനായ റാമോജി റാവു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് താൻ കൗതുകത്തിന് ചോദിച്ചു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ടിവി ചാനലുകൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി. ശാരീരിക അവശതകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും, സമൂഹത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകാനുള്ള ഈ അടങ്ങാത്ത ആവേശമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മഹാനായ വ്യക്തിയാക്കിയതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവും
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിലോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തനം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽനിന്നാണ് ആ നിലപാട് ഉണ്ടായത്. വെറും സംഘടനകളെയല്ല, മറിച്ച് വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ഥാപകൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളും വലുതാണ്.
റാമോജി ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാഷയിലെയും സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. 2016ൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചപ്പോൾ, ഇത് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആദരവും തെലുങ്ക് ജനതയുടെ അഭിമാനവുമാണെന്ന് പ്രമുഖ ഗുജറാത്തി ദിനപത്രം എഴുതിയതും അമിത് ഷാ ചടങ്ങിൽ ഓർമിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് 150 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ, ഇറാൻ യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും മൂഡീസ് ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ചനിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 50 കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് മുക്തി നേടിയെന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
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