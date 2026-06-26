'മയക്കുമരുന്ന് രഹിത ഇന്ത്യ'; എൻഡിപിഎസ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അമിത് ഷാ
നാർക്കോ-കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (എൻസിഒആർഡി) പത്താമത്തെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം..
By PTI
Published : June 26, 2026 at 4:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എൻഡിപിഎസ് (നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട്) നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. നാർക്കോ സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടതോടെയാണ് നിയമം പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നാർക്കോ-കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (എൻസിഒആർഡി) പത്താമത്തെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
എൻഡിപിഎസ് നിയമത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്കാരെയും വിതരണക്കാരെയും കണ്ടെത്തണം. ഇത്തരം മാഫിയകൾക്ക് എതിരെ തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കണം. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എജൻസികൾക്ക് അവയും പലതും നശിപ്പിക്കാൻസാധിച്ചുവെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
2004 മുതൽ 2014 വരെ 26 ലക്ഷം കിലോഗ്രാം സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. അതേസമയം 2014 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു. 1.18 കോടി കിലോഗ്രാം സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെതിരെയുള്ള കാമ്പെയ്ൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2004 നും 2014 നും ഇടയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മരുന്നുകളുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 40,000 കോടി രൂപയാളോം വരും. 1.84 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് 2014ന് ശേഷം പിടിച്ചെടുത്തത്.
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ഇത് സർക്കാരിൻ്റെയും എജൻസികളുടെയും വിജയമാണെന്നും കേന്ദ്രം എടുത്ത നടപടികൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ ഓരോ സംസ്ഥാനളും ഇത്തരം നടപടികളിൽ പങ്കുവഹിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിനും ഇതെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകൾക്കുമെതിരായ നിയന്ത്രണം, ജനങ്ങളിൽ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കലും അവബോധവും; മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ഏജൻസികളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ഏകോപനം, നിരീക്ഷണം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. "ഇതിനായി, നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ നിരവധി പോർട്ടലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോടും പൊലീസ് മേധാവികളോടും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ഈ പോർട്ടലുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം യോഗങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. മയക്കുമരുന്നിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 44 കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകളിലെയും പ്രധാന പങ്കാളികളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും മയക്കുമരുന്ന് നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെയും പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്നു. മയക്കുമരുന്ന് രഹിത ഇന്ത്യ കൈവരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
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