ETV Bharat / bharat

വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ

ത്രിപുരയിലെ ലങ്കാമുറ ബോർഡർ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിൽ ബിഎസ്‌എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Amit Shah West Bengal Tripura Bihar BSF
Amit Shah (PTI)
author img

By PTI

Published : June 5, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അഗർത്തല: വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ത്രിപുര, ബിഹാർ എന്നിവടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ത്രിപുരയിലെ ലങ്കാമുറ ബോർഡർ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിൽ ബിഎസ്‌എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ വിടവുകൾ നികത്താൻ കേന്ദ്രം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ "സ്മാർട്ട് ബോർഡർ" പദ്ധതി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനാൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. കൂടാതെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയോടും ബിഎസ്‌എഫ് ഡയറക്ടർ ജനറലിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുതിയ സുരക്ഷാ ഗ്രിഡിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം, അതിർത്തി കാവൽക്കാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യക്കടത്ത്, ആയുധക്കടത്ത്, മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബിഎസ്എഫ് ജവാൻമാർ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ തടഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് 2027ഓടെ വികസിത രാഷ്‌ട്രം എന്ന സ്വപ്‌നം പൂവണിയുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസം "സ്മാർട്ട് ബോർഡർ" പദ്ധതി സർക്കാർ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനുമായും ബംഗ്ലാദേശുമായും ഉള്ള 6,000 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തികൾ അഭേദ്യമാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രം മാറ്റാനുള്ള ഗൂഢാലോചന പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുക മാത്രമല്ല, എല്ലാ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും കണ്ടെത്തി രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ച

വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ക്രമസമാധാന പരിപാലിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ. പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം ഇതിനോടകം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഷില്ലോങ്ങില്‍ നടന്ന നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റേണ്‍ കൗണ്‍സിലിൻ്റെ 73ാംമത് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുതിയ തലമുറയ്‌ക്കായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇൻ്റലിജന്‍സ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ് എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കൂടാതെ വ്യപാരം, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ സാധ്യതകൾ കൂട്ടും. ആക്രമങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ന്രേന്ദ്ര മോദി പ്രദേശത്തെ അവസരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയെന്നും അമിത് ഷാ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

Also Read: സിജെപിയ്‌ക്ക് എതിരായ ഹർജിയിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

AMIT SHAH
WEST BENGAL
TRIPURA BIHAR
BSF
AMIT SHAH ON DEMOGRAPHIC CHANGES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.