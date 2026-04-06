'പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചത് ഇന്ത്യയിലല്ല പാകിസ്ഥാനിൽ'; രാഹുലിനെ പരിഹസിച്ച് അമിത് ഷാ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇന്ധനക്ഷാമം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടപടി, വിലക്കയറ്റം എന്നിവയെ രാജ്യം ചെറുത്തുനിന്നു എന്നാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് അമിത് ഷാ മറപടി നൽകിയത്.
Published : April 6, 2026 at 6:57 PM IST
പുതുച്ചേരി: പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധനയെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. രാഹുൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, സത്യമാണ് എന്നാണ് അമിത് ഷായുടെ പരിഹാസം.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇന്ധനക്ഷാമം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടപടി, വിലക്കയറ്റം എന്നിവയെ രാജ്യം ചെറുത്തുനിന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ സർക്കാർ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രചാരണ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പെട്രോളിന് 458 രൂപയും ഡീസലിന് 520 രൂപയുമായി ഉയർന്നു. പക്ഷേ രാഹുൽ... അത് സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യയിലല്ല, പാകിസ്ഥാനിലാണ്," അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
രാഹുലിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൻഡിഎയ്ക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ വികസിത പുതുച്ചേരി ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഭരണകക്ഷിയായ എഐഎൻആർസി-ബിജെപി സഖ്യം വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ്.
''പുതുച്ചേരിയിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്. ഇപോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖം തോന്നുന്നു. സംസ്ഥാനം സ്വന്തം ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പുതുച്ചേരിയിലെ സർക്കാർ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രകടനമല്ല, മറിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്'' എന്നും രാഹുൽ പുതുച്ചേരിയിലെ പ്രചാരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ രാജ്യത്ത് വിലകൾ സ്ഥിരതയുണ്ട്, പെട്രോളിയം ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ക്ഷാമവുമില്ല. അടുത്തിടെ, ഇന്ധന വിലയിലെ അഭൂതപൂർവമായ കുതിച്ചുചാട്ടം കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായതിനെത്തുടർന്ന്, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് പെട്രോൾ വില കുറയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകിയത്.
സി പി ഐ, സി പി ഐ (എം) യുടിയിലെ സഖ്യം ഇതിനകം ഉപേക്ഷിച്ചു. പകരം ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. മറുവശത്ത്, എൻഡിഎ ഐക്യകണ്ഠേനയായിരുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
