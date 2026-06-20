'നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമം' ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ പരിഹസിച്ച് അമിത് ഷാ
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപ്പൂരിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ ശിവസേന(യുബിടി) നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ.
By PTI
Published : June 20, 2026 at 3:31 PM IST
മുംബൈ: ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റാനാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ ഒരു ധർമ്മശാലയല്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അമിത് ഷാ 'നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപ്പൂരിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചത്.
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"ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്ധവ് ജിയും അതീജീവനം നടത്താൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യം ഒരു ധർമ്മശാലയല്ല (ചാരിറ്റി ഷെൽട്ടർ) എന്ന് ഞാൻ അവരോട് വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ താമസിക്കാനാവൂ" അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. എല്ലാ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
താക്കറെ നയിക്കുന്ന സേന (യുബിടി)യിലെ ആസന്നമായ പിളർപ്പിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് ഷിൻഡെ നയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ "ഇപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം അവശേഷിക്കുന്നില്ല, ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ നയിക്കുന്ന ഒരു ശിവസേന മാത്രമേയുള്ളൂ" എന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
കുറഞ്ഞത് ആറ് ലോക്സഭാ എംപിമാരെങ്കിലും താക്കറെയ്ക്കെതിരെ കലാപം നടത്തിയെന്നും ഭരണകക്ഷിയായ ശിവസേനയിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സേന (യുബിടി) പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ശിവസേനയുടെ അറുപതാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിവസേന (യുബിടി)യുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തയാറാണെന്ന് ഉദ്ദവ് താക്കറെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ബിജെപിക്കും ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗത്തിനും എതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവും ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഉന്നയിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ സഹായിച്ച അതേ പാർട്ടിയെത്തന്നെ തകർക്കാനാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് താക്കറെ ആരോപിച്ചു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും ആവേശഭരിതരാണെന്നും യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു.
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