മണിപ്പൂരിൽ ക്രമസമാധാനം പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അമിത് ഷാ
വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുന്ന ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അമിത് ഷാ ചർച്ച ചെയ്തു.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 6:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായികൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ട നിർദേശങ്ങള് അദ്ദേഹം നൽകി. വംശീയ കലാപം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാന നടപടികള് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മണിപ്പൂരിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകള് നടന്നത്. യോഗത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്തു. വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുന്ന ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും അമിത് ഷാ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. മണിപ്പൂരിനായി ഒരു മഹിളാ ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ (ഐആർബി) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകള് നടന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2023 മെയിൽ മണിപ്പൂരിൽ തുടങ്ങിയ സംഘർഷത്തിന് ഇതുവരെ അയവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ കുക്കി നാഗ വിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി. ബീരേൻ സിങ്ങിനെ മാറ്റി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം നോക്കിയത്. യുംനാം ഖേംചന്ദ് എന്ന പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബിജെപി നിയോഗിച്ചതും അനുനയ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. കുക്കി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതയെ ഉപമുഖ്യന്ത്രിയാക്കി വിശ്വാസം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള നീക്കവും നടന്നിരുന്നു.
ഉക്രുൽ ജില്ലയിലെ ലിറ്റാനിൽ താങ്കുൽ നാഗാ ഗോത്രവിഭാഗവും കുക്കി ഗോത്രവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഈ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ രൂക്ഷമായത്. ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലെയും സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെ സംഘർഷം രൂക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. . ഇംഫാൽ-ഉക്രുൽ പ്രധാന റോഡിന് അരികിലുള്ള 70 ൽ പരം വീടുകളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും അന്നത്തെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ചാമ്പലായിരുന്നു.
ഇതോടെ താങ്കുൽ നാഗാ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയായ താങ്കുൽ നാഗാ ലോങുമായി കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനിക,അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചർച്ച നടത്തി. പ്രദേശത്ത് ബിഎസ്എസ്എഫിൻ്റെയും സിആർപിഎഫിൻ്റെയും വിവിധ കേന്ദ്ര സേനകളുടെയും വൻവിന്യാസം നടത്തിയാണ് സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. ലിറ്റാനിലെ കുക്കി ഗോത്രവിഭാഗം ഇവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നാഗാ ഗോത്രങ്ങൾ കാവലാണ്. എന്നാൽ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികള് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്ന് വരികയാണ്.
