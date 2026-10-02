'മോദിയുടെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ കരുത്തുറ്റത്', വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ പ്രശംസ ഇന്ത്യക്കാരന് അഭിമാനമെന്ന് അമിത് ഷാ
ലോകം ആഗോള പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും മോദിജിയുടെ വാക്കുകൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ലോകം കേൾക്കുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : October 2, 2026 at 4:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സമാധാനത്തിനായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അഭിനന്ദിച്ചത്, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനകരമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുടിൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ആഗോള സമാധാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പങ്കിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
'ആഗോള സമാധാനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്ന അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങളെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അഭിനന്ദിച്ചത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വലിയ അഭിമാനമാണ്. ലോകത്തിന് സമാധാനത്തിൻ്റെയും അഹിംസയുടെയും സന്ദേശം നൽകിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽത്തന്നെ നടത്തിയ ഈ പ്രസ്താവന, മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആഗോള സമാധാനത്തിനായുള്ള ഒരു വിശ്വസ്ത ശബ്ദമായി ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു', എന്ന് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
The Russian President Shri Vladimir Putin’s appreciation of PM Shri @narendramodi Ji’s tireless efforts towards global peace brings immense pride to every Indian. His statement, which coincides with the Jayanti of Mahatma Gandhi Ji, who gave the world the message of peace and non-violence, demonstrates that India, under the leadership of Modi Ji, has today emerged as a trusted voice for global peace. During periods marked by wars, conflicts and turbulence, Modi Ji has conveyed the message that solutions do not emerge from battlefields but through dialogue and diplomacy. India, under the leadership of Modi Ji, has always stepped forward with help and assistance, whether in situations of war or calamity, giving a new recognition to our timeless tradition of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’. This is the reason why India’s voice matters greatly today whenever the world faces a global crisis, and Modi Ji’s words are listened to with keen attention.— Amit Shah (@AmitShah) October 2, 2026
യുദ്ധങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, ആഗോള അസ്ഥിരത എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയുമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുദ്ധ-ദുരന്ത വേളകളിൽ ഇന്ത്യ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകം ഏതെങ്കിലും ആഗോള പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മോദിജിയുടെ വാക്കുകൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ലോകം കേൾക്കുന്നത് എന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
'മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധമോ പ്രകൃതിദുരന്തമോ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായഹസ്തവുമായി ഇന്ത്യ എപ്പോഴും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന കാലാതീതമായ പാരമ്പര്യത്തിന് ഇത് പുതിയൊരു അംഗീകാരമാണ്', എക്സിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.
പുടിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ
ഉക്രൈൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പ്രസിഡൻ്റ് പുടിൻ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനായി മോദിയുടെ പക്കൽ നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധവും വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പവുമുണ്ട്. ഉക്രൈനിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചോദിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി', എന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ താത്പ്പര്യമാണ് മോദി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുപക്ഷത്തിനും സ്വീകാര്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മികച്ച ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും പുടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് പറയേണ്ടത് തൻ്റെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പുടിൻ, സമാധാന മാർഗങ്ങളിലൂടെ എത്രയും വേഗം ഈ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മോദിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു എന്നും എടുത്തുപറഞ്ഞു.
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