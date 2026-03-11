ETV Bharat / bharat

''പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസും മാന്യതയും നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യം'' പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ 'സാല' പരാമർശവുമായി അമിത് ഷാ

പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസും മാന്യതയും നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പാർലമെൻ്ററി വിരുദ്ധ പദപ്രയോഗങ്ങൾ സഭാ രേഖകളുടെ ഭാഗമായി തുടരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം സ്‌പീക്കർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും അമിത് പ്രസംഗിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സാല പരാമർശം.

Home Minister Amit Shah speaks on motion to remove Speaker Om Birla in Lok Sabha on Wednesday (ANI)
ഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം. സഭയിൽ അമിത് ഷാ ഉപയോഗിച്ച 'സാല' എന്ന വാക്ക് അത്യന്തം അധിക്ഷേപകരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സഭയിൽ ബഹളം വെച്ചു.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്രയാണ് ആദ്യം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത്. അമിത് ഷാ മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പിന്നാലെ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. സഭയിൽ അമിത് ഷാ മാപ്പ് പറയണം എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സഭ പ്രക്ഷുബ്‌ദമായി.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർലമെൻ്റിലെ ഹാജർ നിലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അമിത് ഷാ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭൂരിഭാഗം സമയവും വിദേശത്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതോടെ ലോക്‌സഭ പിരിഞ്ഞു.

സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് ലോക്‌സഭയിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, സ്‌പീക്കറുടെ സത്യസന്ധതയെ സംശയിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. സ്‌പീക്കറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം വന്നത് പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ ആർക്കും സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ഓം ബിർളയ്‌ക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിൽ സ്‌പീക്കർക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ. ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഭ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സ്‌പീക്കർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് റൂൾ 375. തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങളും തടസങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. "റൂൾ 375 പ്രകാരം, ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സഭ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സ്‌പീക്കർക്ക് അധികാരമുണ്ട്," - എന്നും അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു.

പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസും മാന്യതയും നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പാർലമെൻ്ററി വിരുദ്ധ പദപ്രയോഗങ്ങൾ സഭാ രേഖകളുടെ ഭാഗമായി തുടരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം സ്‌പീക്കർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചർച്ചകൾക്കിടെ എംപിമാർ പ്രതിഷേധവുമായി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയും അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ വനിതാ എംപിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു, അത്തരം നടപടികൾ സഭയിൽ ഉചിതമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അംഗങ്ങൾ അജണ്ടയ്ക്ക് അപ്പുറം സംസാരിച്ചാൽ സ്‌പീക്കർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ. ലോക്‌സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രംഗത്തെത്തി. പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ, സ്‌പീക്കർ അവരെ ഇരുത്തും. വിഷയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കും. സ്‌പീക്കറിനെതിരായ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ താൻ ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില എംപിമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. പേപ്പറുകൾ കീറുക, ചർച്ചകൾക്കിടെ ആക്രോശിക്കുക, നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് അടുക്കുക തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിമർശനം.

