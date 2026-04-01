'ഒളിവിൽ കഴിയുന്നവരെയും പിടികൂടും'; നക്‌സൽ മുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് അമിത് ഷാ

സംഘടനയിലെ അവസാനത്തെ കേഡർ കീഴടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ നക്‌സൽ മുക്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 8:35 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ നക്‌സൽ മുക്തമാക്കുമെന്ന് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. പല നക്‌സൽ വാദികളും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

സംഘടനയിലെ അവസാനത്തെ കേഡർ കീഴടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ നക്‌സൽ മുക്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഒരു കോടി രൂപ വീതം തലയ്‌ക്ക് പ്രതിഫലം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നക്‌സൽ കമാൻഡർമാരായ ഹെംല ബെച്ച, സോധി കേശ, വനിതാ നക്‌സൽ നേതാവ് രൂപി, ഗണപതി, മിഷിർ ബെസ്ര എന്നിവർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.

അതേസമയം നക്‌സൽ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് സിആർപിഎഫ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. തൽക്കാലം ഓപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണെന്നാണ് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ (ബിഎസ്എഫ്) മുൻ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ പ്രകാശ് സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യ നക്‌സൽ മുക്തമായി മാറിയെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് പാർലമെൻ്റിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദം (LWE) അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് അഭിനന്ദനം എന്നാണ് പാർലമെൻ്റിൽ അമിത് ഷാ പ്രസംഗിച്ചത്. നക്‌സൽ ഓപ്പറേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച യുവാക്കൾക്കും അർദ്ധസൈനിക സേനകൾക്കും അമിത് ഷാ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

അതേസമയം മാവോയിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലെ ഉന്നതരെ വധിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വിജയമെന്ന് മുൻ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ പ്രകാശ് സിങ് പറഞ്ഞു. “മാവോയിസ്റ്റ് പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയിലെയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെയും മിക്ക അംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെടുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഘടനകളെ തടസപ്പെടുത്തി,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദിവാസി, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പരാതികളിൽ നിന്നാണ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. സർക്കാർ ശ്രദ്ധയോടെയും സംവേദനക്ഷമതയോടെയും മുന്നോട്ട് പോകണം. നക്‌സൽ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് സായുധരായ കേഡർമാരെ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല. സമൂഹത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി മേഖലകളിലെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണെന്നും പ്രകാശ് സിങ് പറഞ്ഞു.

വിദൂര ഗോത്ര പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളും, ശരിയായ റോഡുകളും ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നും പ്രകാശ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നക്‌സലുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് മാർച്ച് 31നാണ്. പദ്ധതി പ്രതീകാത്മകമായി നിറവേറ്റിയാലും ചില ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സുരക്ഷാ സേന വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

