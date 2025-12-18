ETV Bharat / bharat

മോദിക്ക് 'ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' ബഹുമതി; അഭിനന്ദിച്ച് അമിത് ഷാ

ദി ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' നേടിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആദരിച്ച് അമിത് ഷാ. സമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്‌സ് വഴിയാണ് അമിത് ഷാ മോദിക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്.

INDIA OMAN RELATIONS narendra modi amit shah INDIA OMAN CEPA
Prime Minister Narendra Modi and the Prime Minister of Oman, Sultan Haitham bin Tariq Al Said, exchange greetings during the signing of Memorandums of Understanding (MoUs) and agreements during their meeting in Muscat (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 8:56 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതിയായ 'ദി ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ' നല്‍കി ആദരിച്ച് ഒമാന്‍. ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ആണ് ബഹുമതി നല്‍കി ആദരിച്ചത്. ബഹുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അഭിന്ദിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സ് വഴിയാണ് അമിത് ഷാ മോദിക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്.

"ഒമാനിന്‍റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ‘ദി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ’ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ജിക്ക് നൽകപ്പെട്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യത്തിനും ആഗോള നേതാവെന്ന നിലയിലെ അംഗീകാരത്തിനും ലഭിച്ച മഹത്തായ അംഗീകാരമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജിക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതികൾ, 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പരിവർത്തിത രാഷ്ട്രമായി ഉയർന്നുവരുന്നതെയും തെളിയിക്കുന്നു", അമിത് ഷാ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഒമാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ സംഭാവനകൾ മാനിച്ചാണ് ഒമാൻ ബഹുമതി സമ്മാനിച്ചത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് മോദി ഒമാനിലെത്തിയത്.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി, നെതർലാൻഡ്സിലെ മാക്‌സിമ രാജ്ഞി, ജപ്പാൻ ചക്രവർത്തി അക്കിഹിതോ, നെൽസൺ മണ്ടേല, ജോർദാൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള എന്നിവരാണ് നേരത്തേ ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു

ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖുമായി നടത്തിയ കൂടികാഴ്‌ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധം, നിക്ഷേപം എന്നീ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ 70 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നേരത്തേ ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആന്‍ഡ് എക്‌സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ വച്ച് മോദി ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തിരുന്നു. 'സുഖമാണോ' എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

ഇതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ലഭിക്കുന്ന 29-ാമത് ആഗോള ബഹുമതിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഓണർ നിഷാൻ ഓഫ് എത്യോപ്യൻ' എന്ന ബഹുമതി നൽകി എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദ് അലി പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. എത്യോപ്യയുടെ ഈ ബഹുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഗോള രാഷ്ട്ര തലവനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

ഇന്ത്യ-എത്യോപ്യ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംഭാവനയ്ക്കും ആഗോള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിനുമാണ് മോദിയെ എത്യോപ്യൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചത്.

