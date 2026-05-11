പ്രളയത്തെയും ഉഷ്‌ണതരംഗത്തെയും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജം, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ

രാജ്യത്തെ പ്രളയ ഉഷ്‌ണതരംഗ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്താൻ അമിത് ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേക പ്രളയ നിവാരണ സേനകൾ രൂപീകരിക്കാനും നിർദേശം

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതല യോഗം ചേർന്നു (FB@Amit Shah)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 5:13 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രളയസാധ്യതകളും ഉഷ്‌ണതരംഗവും നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതല യോഗം ചേർന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രളയവും ഉഷ്‌ണതരംഗവും മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് നിര്‍ണായക യോഗം ചേര്‍ന്നത്. ജമ്മു കശ്‌മീർ , ലഡാക്ക് , ഉത്തരാഖണ്ഡ് , ഹിമാചൽ പ്രദേശ് , അരുണാചൽ പ്രദേശ്, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള 30 തടാകങ്ങളിൽ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാൻ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

കുറഞ്ഞത് 60 തടാകങ്ങളെയെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ സംയോജിത സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രക്യതി ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രളയ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അവ സജീവമാക്കണമെന്നും അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ചു.

ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മികച്ച അവബോധത്തിനും സമഗ്ര സർക്കാർ എന്ന സമീപനത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലാ മുനിസിപ്പൽ തലങ്ങളിലും കൃത്യമായി ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സീറോ കാഷ്വാലിറ്റി ദുരന്ത നിവാരണം എന്ന ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തടാകങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും മാസ്‌റ്റർ പ്ലാനും

നദികളിൽ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമിച്ച് വെള്ളം സംഭരിക്കുകയും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുകയും വേണം. ഇത് ഉഷ്‌ണതരംഗത്തിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ കൂടുതൽ ബഹുമുഖമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കായി സിഎഎംപിഎ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്രമായ മാസ്‌റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ പോർട്ടലുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ താഴേത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. മൺസൂൺ പ്രവചനങ്ങൾ കൃത്യമാക്കുന്നതിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും കൃത്യസമയത്ത് കർഷകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകാനും സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പ്രളയ പ്രവചനം ഇനി ഒരാഴ്‌ച മുൻപേ

രാജ്യത്തെ പ്രളയ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർണായക മാറ്റം വരുത്തും. പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന സമയം നിലവിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദിവസമായി ഉയർത്താൻ അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനോടും (CWC) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തോടും (IMD) അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രി സി ആർ പാട്ടീൽ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും കേന്ദ്ര കാലാവാസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെയും ഡയറക്‌ടർ ജനറൽമാർ, നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ എന്നിവയുടെ ചെയർപേഴ്‌സൺമാർ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻ്റർയിലെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

