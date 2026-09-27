ഇന്ത്യന് റെയില്വേയുടെ ചരിത്രനേട്ടം; ആദ്യ എൽഎൻജി ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങി, സബർമതിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് അമിത് ഷാ
അഹമ്മദാബാദിലെ സബർമതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എൽഎൻജി ട്രെയിൻ അമിത് ഷാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
By ANI
Published : September 27, 2026 at 4:59 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിൽ നാഴികക്കല്ലായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എൽഎൻജി ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ഒപ്പം സബർമതി ഡിവിഷനിലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മറ്റ് നിരവധി പദ്ധതികൾക്കും അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ, യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം, സുരക്ഷ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ മുതൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ടീമിനെയും ഷാ അഭിനന്ദിച്ചു.
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"മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലതവണ ഞാൻ സബർമതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സബർമതി റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ മുതൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ടീമിനും ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. കാരണം, ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം സബർമതി സ്റ്റേഷൻ കാണുന്നത് അതിശയകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1,472 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ സ്റ്റേഷനും അതിലെ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പൂർണമായി നവീകരിച്ചതായി അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം, സുരക്ഷ, ഗതാഗത ബന്ധം എന്നിവയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1,472 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്ത പദ്ധതികൾ ഈ മേഖലയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡീസൽ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിലും വൈദ്യുതീകരണം വ്യാപിപിക്കുന്നതിലും റെയിൽവേ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. റെയിൽവേയുടെ ഡീസൽ ഉപഭോഗം 293 കോടി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് 108 കോടി ലിറ്ററായി കുറഞ്ഞു. "2015-16-ൽ റെയിൽവേ 293 കോടി ലിറ്റർ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 2024-25-ൽ ആ കണക്ക് 108 കോടിയായി കുറഞ്ഞു; 2030-ഓടെ ഞങ്ങൾ അത് പൂജ്യത്തിലെത്തിക്കുകയും അതുവഴി ഇന്ത്യൻ പണം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന വലിയൊരു നേട്ടമാണിത്" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2010-11-ൽ 75 കിലോമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു വൈദ്യുതീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2023-24-ൽ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 7,188 കിലോമീറ്റർ വൈദ്യുതീകരിച്ചു. റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ 99.6 ശതമാനവും ഇതിനകം വൈദ്യുതീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള 0.3 ശതമാനത്തിൻ്റെ ജോലിയും ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീഡൻ മാത്രമാണ് 100 ശതമാനം വൈദ്യുതീകരണം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ സ്വീഡൻ്റെ റെയിൽ ശൃംഖലയുടെ വ്യാപ്തിയും നമ്മുടേതും തമ്മിൽ പത്തിരട്ടി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം വികസന കാര്യത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെ ഷാ വിമർശിച്ചു. "വികസനത്തിലെ ഈ വലിയ അന്തരം സംബന്ധിച്ച് അസംബന്ധങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്ന കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളോട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അധികാരത്തിലിരുന്ന അവസാന പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ 12 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയിലും തട്ടിപ്പുകളിലും ഏർപ്പെടുകയല്ലാതെ അവർ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. 12 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ ചെറിയൊരു അഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഹമ്മദാബാദിൽ ആചാര്യ ശ്രീ പത്മസാഗർ സുരീശ്വർ ജി മഹാരാജിൻ്റെ 92-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലും ഷാ പങ്കെടുത്തു.
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