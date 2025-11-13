ഡല്ഹി സ്ഫോടനം: കുറ്റവാളികള്ക്ക് മാപ്പില്ല, നിര്ണായക യോഗം വിളിച്ച് അമിത് ഷാ, അജിത് ഡോവല് അടക്കം പങ്കെടുത്തു
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനം അമിത് ഷാ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
Published : November 13, 2025 at 9:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനവും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരസംഘടനയുടെ സംശയിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോമേധാവി തപൻ കുമാർ ഡേക, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ നടപടികളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഔദ്യോഗിക വസതിയില് യോഗം വിളിച്ചത്.
അതേസമയം, ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നു മന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ഡല്ഹി സ്ഫോടനം പോലെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആരും ധൈര്യപ്പെടരുതെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം ആകും ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകുകയെന്നും അമിത് ഷാ.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനം അമിത് ഷാ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്ന്ന ഗുജറാത്തില് നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളില് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി പങ്കെടുക്കവേയാണ് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലെ ബോറിയാവി ഗ്രാമത്തിൽ ശ്രീ മോത്തിഭായ് ആർ. ചൗധരി സാഗർ സൈനിക് സ്കൂളിൻ്റെയും സാഗർ ഓർഗാനിക് പ്ലാൻ്റിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.
"ഈ ഭീരുത്വപരമായ നടപടി ചെയ്തവരും അതിന് പിന്നിലുള്ളവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുകപ്പെടുകയും സാധ്യമായതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അമിത ഷാ. സ്ഫോടനത്തിൽ ഇരകളായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവർക്കും കർശനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം തീർച്ചയായും നിറവേറ്റപ്പെടും. ഡൽഹിയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ലോകത്തിന് ഒരു സന്ദേശം നൽകും, അതായത് "നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആരും ധൈര്യപ്പെടരുത് എന്ന സന്ദേശമാകും അത്.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ പോരാട്ടത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു പുസ്തകമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഡുഡ്സാഗർ ഡയറിയുടെ സൈനിക് സ്കൂൾ, സാഗർ ഓർഗാനിക് പ്ലാൻ്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി അമിത് ഷാ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഡല്ഹി സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് യാത്ര അമിത് ഷാ യാത്ര റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ കൂടി ഉത്തർപ്രദേശ് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെ (എടിഎസ്) പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കാൺപൂരിലെ ഗണേഷ് ശങ്കർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കാർഡിയോളജി ഒന്നാം വർഷം, പിജി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിദ്യാർഥി ആരിഫ് മിറിനാണ് പിടിയിലായത്.
കാൺപൂരിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയി ഉപരിപഠനവും ജോലിയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇയാള്. നേരത്തെ പിടിയിലായ ഡോ ഷഹീനുമായി നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മിറിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ കൂടാതെ ഹാപൂരിൽ നിന്ന് ഒരാളെക്കൂടെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
