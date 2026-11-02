"എസ്ഐആർ , ഇവിഎം വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാർ"; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് അമിത് ഷാ
ഇവിഎമ്മുകൾ വഴിയാണ് ബിജെപി വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ വിജയിച്ചുവെന്നും അമിത്ഷാ.
Published : November 2, 2026 at 8:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എസ്ഐആർ, ഇവിഎം വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇവിഎമ്മുകൾ വഴിയാണ് ബിജെപി വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തെലങ്കാനയിലും കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ വിജയിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ 'വോട്ട് ബച്ചാവോ' (വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൽ) റാലികളെയും അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു. ഹൈദരാബാദിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച മഹാപദയാത്രയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിസാം കോളജിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മൊജാംജാഹി മാർക്കറ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയ റാലിയില് അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തു.
മൊജാംജാഹി മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ബിജെപി പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നടപടികളിലുള്ള തൻ്റെ രോഷവും അമിത് ഷാ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തെലങ്കാനയിൽ ബിജെപി സർക്കാർ വരണോ വേണ്ടയോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാനും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും, അരാജകത്വം അവസാനിപിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സർദാർ പട്ടേൽ നിസാമിൻ്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദ് മോചിതമായതെന്ന് അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു.
"രേവന്ത് റെഡി തെലങ്കാനയെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു എടിഎം ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാഹുലും രേവന്തും ചേർന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഇആർആർ ടാക്സ് പോകുന്നത്? രാഹുലിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നികുതി പിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഴിമതി ഒവൈസി തടയുമോ? അതോ ബിആർഎസ് തടയുമോ? ബിജെപിക്ക് മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് അഴിമതി തടയാൻ കഴിയൂ. തെലങ്കാനയിൽ നമ്മൾ ബിജെപി സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം," അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത് വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള റാലിയല്ല, മറിച്ച് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള റാലിയാണെന്നും അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു. രാഹുലും രേവന്ത് റെഡിയും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടേ? വോട്ടർ പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടേ? വ്യാജമായ ഒരു കോടിയിലധികം വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടേ ?" എന്ന് അമിത് ഷാ ചോദിച്ചു.
രാജ്യത്തുടനീളം 13 കോടി വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തുവെന്നും അതിൽ മൂന്ന് കോടിയിലധികം വോട്ടുകൾ രാജ്യത്തില്ലാത്തവരുടേതാണെന്നും ഉള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എസ്ഐആർ കാരണമാണ് ബിജെപി വിജയിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, 2014-ലും 2019-ലും എന്തുകൊണ്ട് 'എസ്ഐആർ' ഉണ്ടായില്ല? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അന്ന് വിജയിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് ബിജെപിയുടെ ജനപ്രീതി വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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