വന്ദേമാതരം വെറുമൊരു ദേശസ്നേഹ ഗാനമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള മന്ത്രമെന്ന് അമിത് ഷാ
ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായയുടെ ജന്മദിനത്തില് വന്ദേമാതരത്തെ പുകഴ്ത്തി അമിത് ഷാ. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം വന്ദേമാതരം ആയിരുന്നവെന്ന് പ്രതികരണം.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 5:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വന്ദേമാതരം വെറുമൊരു ദേശസ്നേഹ ഗാനമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള മന്ത്രമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. വന്ദേമാതരം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അവബോധത്തിൻ്റെയും ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ പ്രതീകമാണെന്നും പ്രതികരണം. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം വന്ദേമാതരം ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാർക്കോ-കോഓർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (എൻസിഒഡി) പത്താമത്തെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മയക്കുമരുന്നിനെതിരായ പ്രചാരണത്തിന് ജൂൺ 26 ഒരു സുപ്രധാന ദിവസമാണെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആത്മാവും സാംസ്കാരിക ദേശീയതയുടെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനവുമാണ് വന്ദേമാതരം . ഇന്ത്യ വെറുമൊരു ഭൂപ്രദേശമല്ല, മറിച്ച് ജീവസുറ്റ ഒരു ബോധവും സങ്കൽപ്പവുമാണെന്ന് ഈ ഗാനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് രാജ്യത്തെ ഉണർത്തിയ ഈ ഗാനം, ഭാരതത്തെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അമൃത് കാലത്തിൽ പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുന്നതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അവബോധത്തിൻ്റെയും ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ പ്രതീകമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം വന്ദേമാതരം ആയിരുന്നവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾ നടത്തിയ ത്യാഗങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, നിരവധി വിപ്ലവകാരികൾ വന്ദേമാതരം എന്ന മന്ത്രത്തോടെ തൂക്കുമരത്തെ സ്വീകരിച്ചു. "വന്ദേമാതരം എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമോ ഗാനമോ അല്ല. വന്ദേമാതരം എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗാനം മാത്രമല്ല. വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്, കൂടാതെ ഇന്ത്യാ മാതാവിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാണ്" ഷാ പറഞ്ഞു.
എൻസിഒഡി ഉന്നതതല യോഗം
മയക്കുമരുന്ന് രഹിത ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉന്നതതല യോഗം നടന്നത്. 44 കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും മയക്കുമരുന്ന് നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് രീതിയിൽ യോഗം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണിയെ നേരിടുക, ഡാർക്ക്നെറ്റ് വഴിയുള്ള കടത്ത് തടയുക, അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
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