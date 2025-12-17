Kerala Local Body Elections2025

വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു;അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങരുത്, നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നഷ്‌ട പരിഹാരം നല്‍കും

ഡല്‍ഹിയില്‍ വായുമലിനീകരണം ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു, 50 ശതമാനം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏര്‍പ്പെടത്തും. ലംഘിച്ചാല്‍ പിഴ.

DELHI NCR POLLUTION CRISIS UPDATE AQI VERY POOR DELHI FOG FLIGHT CANCELLATIONS DELHI
Dense smog and fog blanket Delhi as the city battles very poor air quality and flight disruptions. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 6:26 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: വായുമലിനീകരണം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നഷ്‌ട പരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡല്‍ഹി തൊഴില്‍ മന്ത്രി കപില്‍ മിശ്ര. ബുധനാഴ്‌ചയും (ഡിസംബര്‍ 17) വായുമലീനികരണം ആശങ്കാജനകമായി തുടര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ നഷ്‌ട പരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ എയര്‍ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്മീഷന്‍ ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോണ്‍സ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ നടപ്പിലാക്കിയതോടെയാണിത്. കര്‍ശന മലിനീകരണ വിരുദ്ധ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് GRAP-III, GRAP-IV. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെയാണ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നഷ്‌ട പരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വായുമലിനീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് ദിവസമായി GRAP-III നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാലയളവില്‍ തലസ്ഥാനത്ത് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചതോടെ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

GRAP-III കാലയളവില്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ നല്‍കുമെന്നും അതേസമയം . GRAP-IV തുടരുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള നഷ്‌ട പരിഹാരം നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം വ്യാഴാഴ്‌ച (ഡിസംബര്‍ 18) മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന 50 ശതമാനം ജീവിനക്കാര്‍ക്കും വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഈ നിര്‍ദേശം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

എന്നാല്‍, ആശുപത്രികള്‍, അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍, ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മലിനീകരണത്തില്‍ നിന്ന് ചെറിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഡല്‍ഹി–എന്‍സിആറില്‍ വായു ഗുണനിലവാരം ഇപ്പോഴും വളരെ മോശം (Very Poor) വിഭാഗത്തിലാണ്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് (CPCB) പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഡല്‍ഹിയുടെ ശരാശരി AQI ഏകദേശം 330 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി.

നഗരത്തിലെ മിക്ക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിലാണ് വായുമലിനീകരണം. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്ക്- പടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹി മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പോഴും വായുമലിനീകരണം ഗുരുതരമായ രീതിയില്‍ തുടരുന്നത്. ബവാന, മുണ്ട്ക, വസീര്‍പൂര്‍, റോഹിണി, നരേല, ഐടിഒ, ആനന്ദ് വിഹാര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കടത്തു വായുമലിനീകരണമാണ്.

അതേസമയം, ബുരാരി ക്രോസിംഗ്, ഐജിഐ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ടെര്‍മിനല്‍ 3, ഐഐടി ഡല്‍ഹി, സിആര്‍ആര്‍ഐ മഥുര റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ AQI കുറവാണെങ്കില്‍ പോലും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിലാണ് ഇത് തുടരുന്നത്.

പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ശ്വാസതടസം, കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്‍, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി വിവരമുണ്ട്. കുട്ടികളും പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും പുറത്തേക്കിറങ്ങരുതെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

7–10 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വീശുന്ന കാറ്റ് മലിനീകരണത്തിന്‍റെ ചെറിയ അളവ് കുറയ്ക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (IMD) അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് താത്കാലിക ആശ്വാസമാണെന്നും വായു മലിനീകരണം ഡിസംബര്‍ 19 വരെ നീളുമെന്നും വീണ്ടും ഗുരുതരമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. രാവിലെ അനുഭവപ്പെട്ട മൂടല്‍ മഞ്ഞില്‍ പലയിടത്തും കാഴ്‌ച പരിധി കുറച്ചു.10 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ആണ് ഡല്‍ഹിയിലെ താപനില.

മൂടല്‍ മഞ്ഞും വായുമലിനീകരണവും കാരണം നിരവധി വിമാനങ്ങള്‍ചിലത് വഴിതിരിച്ച് വിടുകയും വൈകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ, ജയ്പൂര്‍, പട്‌ന, കൊല്‍ക്കത്ത, ഇന്‍ഡോര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. എയര്‍ ഫ്യൂരിഫയറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക, ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക എന്നീ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി.

