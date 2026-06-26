അയോധ്യയിലെ ഭണ്ഡാരത്തട്ടിപ്പ്; അക്കൗണ്ടിങ് സംവിധാനം പുതുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം
നൂറ് ദിവസത്തിനകം ഇതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് തയാറാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം
By ANI
Published : June 26, 2026 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങള് തങ്ങളുടെ സംഭാവനകള് സംരക്ഷിക്കാന് നെട്ടോട്ടത്തില്. ഇക്കാര്യത്തില് തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രമാണ് ആദ്യ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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പ്രശസ്തമായ തിരുപ്പതി ബാലാജി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നവീകരിക്കാന് പുത്തന് സംവിധാനം തയാറാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചു. നടപടികള് ആരംഭിച്ചതായി ഇകായ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നകുമാര് എഎന്ഐയോട് പറഞ്ഞു. നൂറ് ദിവസത്തിനകം ഇതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് തയാറാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ക്ഷേത്രത്തിലെ അക്കൗണ്ട്സുകള് പുതുക്കണമെന്നതാണ് ക്ഷേത്രം അധികാരികളുടെ ആവശ്യം. അതിനായി തങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയെന്നും പ്രസന്നകുമാര് അറിയിച്ചു. ഇകായിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് വിദഗ്ദ്ധരായ അക്കൗണ്ടിങ് റിസര്ച്ച് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സംവിധാനമാണ് തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിനുള്ളതെന്നും പ്രസന്നകുമാര് പറഞ്ഞു. എന്റര്പ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് പൂര്ണമായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ഇത് കേവലം ഒരു പണിയല്ലെന്നും മറിച്ച് സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കും മറ്റ് ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകള്ക്കുമെല്ലാം ഇത്തരം സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറാം.
അതേസമയം അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളില് ഇകായ് ഇടപെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതേക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളില് നിന്നറിഞ്ഞ വിവരങ്ങള് മാത്രമേ തങ്ങള്ക്കുള്ളൂവെന്നും പ്രസന്നകുമാര് പ്രതികരിച്ചു. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് യഥാര്ത്ഥത്തില് തങ്ങള്ക്കറിയില്ല. അതേസമയം ആഭ്യന്തരമായി ശക്തമായ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇതിന് സാര്വത്രിക പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പണമായോ ചെക്കായോ ബാങ്ക് വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകള്ക്ക് പൂര്ണമായും ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണങ്ങള് ഉണ്ടാകണം. അത്തരത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങളും രേഖകളുമുണ്ടെങ്കില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും ഉണ്ടാകില്ല.
ഇത്തരത്തില് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്നതെങ്ങനെയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങള് വിവരങ്ങള് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇകായ് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് മങ്കേഷ് പാണ്ടുരംഗ് കിനാരെ പറഞ്ഞു. തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങള് തയാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് മാനുവല് ഭാവിയില് ഇത്തരം ചോര്ച്ചകള് തടയാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യന് റെയില്വേയ്ക്കും ഇന്ത്യന് പോസ്റ്റിനും വേണ്ടി തങ്ങള് സമാനമായ അക്കൗണ്ടിങ് സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങള്. മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലും വിശ്വാസ്യതയിലും കൂടുതല് സുതാര്യത ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി.