'മോദി ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന ദീപസ്തഭം'; സിജെപിക്ക് യുഎസ് ഫണ്ടിങ്ങെന്നും ഗായിക മേരി മിൽബെൻ
"ഇന്ത്യയിലെ യുവ ദേശസ്നേഹികളോടും, ഇത് നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ട സമയമല്ല," മിൽബെൻ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അഭിജീത് ദിപ്കെയെയും സിജെപിയെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി.
Published : October 14, 2026 at 5:36 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: നരേന്ദ്ര മോദിയെ എതിർക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സംരംഭകർ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്ക് (സിജെപി) ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കൻ ഗായിക മേരി മിൽബെൻ. യുവ ഇന്ത്യക്കാരോട് സിജെപി സംഘടനയ്ക്കെതിരെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു."ഇന്ത്യയിലെ യുവ ദേശസ്നേഹികളോടും, ഇത് നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ട സമയമല്ല," മിൽബെൻ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അഭിജീത് ദിപ്കെയെയും സിജെപിയെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി.
"പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും എതിർക്കുന്ന യുഎസിലെ സംരംഭകർ അവർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നത്" എന്ന് മിൽബെൻ ആരോപിച്ചു."എന്റെ യുവ ദേശസ്നേഹികളേ ഭയപ്പെടേണ്ട. 25 വർഷം ഇന്ത്യയെ സേവിച്ച, 12 വർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായി, തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, എന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള വിഘടനവാദ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്താൻ പോകുന്നില്ലെന്നും മില്ബെന് കുറിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതിക നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ദാതാക്കൾ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് മിൽബെൻ ആരോപിച്ചു.
"രാജ്യത്ത് നിന്ന് യുഎസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക, അവരെ തീവ്രവാദവൽക്കരിക്കുക, അവരെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുക, കുഴപ്പങ്ങളും നാശവും ആരംഭിക്കാൻ അവർക്ക് ധനസഹായം നൽകുക," മിൽബെൻ എഴുതി, അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെയും ഭരണത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു" എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ശബ്ദത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, "ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു, വളർന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച്, കോക്രോച്ച് പാർട്ടിയുടെ വിനാശകരമായ മനോഭാവത്തിനെതിരെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട സമയമാണിത്" എന്ന് മിൽബെൻ പറഞ്ഞു
."ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രതിപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, "യുവ ദേശസ്നേഹികളേ, ഉണരു! ഉണരു!" എന്ന അഭ്യർഥനയോടെയാണ് അവർ തന്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. മിൽബെൻ മോദി സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പൊതുസേവനത്തിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ "ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന ദീപസ്തംഭം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഈ നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സമൂഹങ്ങളിലുടനീളം ഐക്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഓഗസ്റ്റിൽ, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം (ആർഎസ്എസ്) മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് പങ്കെടുക്കുന്ന മാഡിസൺ സ്ക്വയർ ഗാർഡൻ പരിപാടിയെ എതിർക്കുന്നവരെ മിൽബെൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്, മോദിയെയും ബിജെപിയെയും എതിർക്കുന്നതിനാൽ എതിരാളികൾ പരിപാടിയെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് മിൽബെൻ ആരോപിച്ചു.
സിജെപിയും ദിപ്കെയും മുമ്പ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും ആർടിഐ അന്വേഷണങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. സൂറത്ത് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർടിഐ പ്രവർത്തകനായ അമിത് തിവാരി, യുഎസിലെ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അഭിജീത് ദീപ്കെ എങ്ങനെ ധനസഹായം നൽകിയെന്നും കപിൽ സിബലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോടി രൂപയുടെ നിയമ പ്രതിരോധ ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ദിപ്കെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയിലൂടെയും തന്റെ പഠനത്തിന് പണം കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു.
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സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചതിനും പ്രതിഷേധ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് ബുധനാഴ്ച തിഹാർ ജയിലിൽ അടച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇവരുടെ കൂട്ടാളിയായ അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെയെ ആറ് മാസത്തേക്ക് സമാധാനവും നല്ല പെരുമാറ്റവും നിലനിർത്താൻ ബന്ധിപ്പിച്ചതായും വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിലും 5,000 രൂപയുടെ ജാമ്യത്തിലും വിട്ടയച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മൂവരെയും സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ബാരിക്കേഡുകൾ ലംഘിച്ച് ജന്തർ മന്തർ പ്രദേശത്തേക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുകയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതിന് സിജെപി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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