'സലിം' എന്നയാള് സുരേഷ് ആയി പെൺമക്കളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും?; ലൗ ജിഹാദ് തടയാൻ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ കർശന മാറ്റം
ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ ലൗ ജിഹാദ് തടയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നുമാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സാങ്വി. വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങള്.
Published : February 20, 2026 at 2:48 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിയമഭേദഗതിയുമായി ഗുജറാത്ത്. ലൗ ജിഹാദ് തടയാനാണ് നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ഹർഷ് സാങ്വി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗുജറാത്ത് വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് 2006 പ്രകാരമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. നിയമങ്ങളിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ 30 ദിവസത്തെ സമയവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്ന എതിർപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ ലൗ ജിഹാദ് തടയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നുമാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സാങ്വി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
''ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ബന്ധമാണ് പ്രണയം. ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കളി നടക്കുന്നു. തെറ്റായ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പെൺമക്കളെ കുടുക്കിയാൽ, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടന നശിപ്പിക്കപ്പെടും. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പവിത്രമായ ബന്ധങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല. പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ പെൺമക്കളെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കും.
നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ല. 'സലിം' എന്നയാള് സുരേഷ് എന്ന വ്യാജേന പെൺമക്കളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തി ജയിലിലടയ്ക്കും. ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ സ്ത്രീകളെ പേരുകൾ മാറ്റി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം.
മെഹ്സാന, പഞ്ച്മഹൽ, നവ്സാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭാ യോഗത്തിൽ നിരവധി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. മാതാപിതാക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും താൽപ്പര്യാർഥം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും, കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിൻ്റെ സർക്കാർ പെൺമക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു'' - ഹർഷ് സാങ്വി പറഞ്ഞു.
വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളിലെ പ്രധാന ഭേദഗതികള്
ഘട്ടം 1: വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും രണ്ട് സാക്ഷികളുടെയും ഒപ്പുകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ നിയമപരമായി നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം. കൂടാതെ രണ്ട് കക്ഷികളും കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡ് പോലുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണം.
ഘട്ടം 2[A]: സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഓരോ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനും അധികാരപരിധിയിലുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിക്കും, വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷയുടെ ഫോം I(1) പ്രകാരം വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും സമർപ്പിക്കും.
- വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും സാക്ഷികളുടെയും ആധാർ കാർഡുകൾ സമർപ്പിക്കണം
- വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണം
- വിവാഹ കാൻകോത്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണക്കത്ത് സമർപ്പിക്കണം
- വ്യത്യസ്ത പോസുകളിലുള്ള വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ
- വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ
- സാക്ഷികളുടെ അടുത്തിടെ എടുത്ത രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ
- അപേക്ഷയോടൊപ്പം വധുവും വരനും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന
ഘട്ടം 2[B]: വധുവും വരനും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം
1. അമ്മയുടെ/അച്ഛൻ്റെ ആധാർ കാർഡ്
2. പിതാവിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്
3. പൂർണ വിശദാംശങ്ങളുള്ള പിതാവിൻ്റെ വീട്ടുവിലാസം
4. പിതാവിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ
5. അമ്മയുടെ മുഴുവൻ പേര്
6. പൂർണ വിവരങ്ങളോടുകൂടിയ അമ്മയുടെ വീട്ടുവിലാസം
7. അമ്മയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ
ഘട്ടം 3[എ]: അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ തൃപ്തനായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും മാതാപിതാക്കളെ പത്ത് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അറിയിക്കും, ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് (സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതികൾ വഴി) അറിയിക്കും.
ഘട്ടം 3[ബി]: അപേക്ഷ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെയോ താലൂക്കിലെയോ രജിസ്ട്രാർക്ക് അയയ്ക്കും. രജിസ്ട്രാർ തൃപ്തനായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപനിയമങ്ങളിൽ (1 മുതൽ 7 വരെ) വ്യക്തമാക്കിയ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.
ഘട്ടം 4: സീരിയൽ നമ്പർ, പേജ് നമ്പർ, വോളിയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേക്ക് രജിസ്ട്രാർ ഈ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ ശേഷം, ഫോം 2-ൽ രജിസ്ട്രാർ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കും, അത് കക്ഷികൾക്ക് നേരിട്ടോ തപാൽ വഴിയോ കൈമാറും.
