അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ സൂര്യോദയം, ഭരണഘടനയുള്ളിടത്തോളം അംബേദ്‌കര്‍ ജീവിക്കുന്നു...

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യമാണ്. ജാതിക്കും മതത്തിനും ലിംഗഭേദത്തിനും അതീതമായി ഓരോ പൗരനും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ ഒന്നാണ്.

AMBEDKAR JAYANTI (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 7:51 AM IST

"ആടിനെയാണ് ബലികൊടുക്കുന്നത്, സിംഹത്തെയല്ല; അതിനാൽ സിംഹമാകുക" - തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്‌കറിൻ്റെ മഹത്തായ വാക്കുകളാണിത്... മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസും തുല്യതയും വാക്കുകളിലല്ല, മറിച്ച് പ്രവൃത്തിയിലും നിയമത്തിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച മഹാമനീഷി ഡോ. ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്‌കറുടെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. ഇന്ത്യയെന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ നിയമവിദഗ്ദ്ധനും ഭരണഘടനാ ശില്‍പിയും സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്‌ദം

സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേത്തട്ടിൽ ജനിച്ചുവെന്ന കാരണത്താൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന അപമാനങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും അംബേദ്‌കറെ തളർത്തുകയല്ല, മറിച്ച് പോരാടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്. അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ നേടി തിരികെ എത്തിയ അദ്ദേഹം, തൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരുടെയും പിന്നാക്കക്കാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു.

AMBEDKAR JAYANTI (PTI)

ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യമാണ്. ജാതിക്കും മതത്തിനും ലിംഗഭേദത്തിനും അതീതമായി ഓരോ പൗരനും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ ഒന്നാണ്. "ഭരണഘടന എത്രതന്നെ നല്ലതായാലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നവർ മോശമായാൽ ഭരണഘടനയും മോശമാകും" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്.

സാമൂഹിക വിപ്ലവം

"പഠിക്കുക, സംഘടിക്കുക, പോരാടുക" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം തലമുറകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടം ആധുനിക ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹിക പദവി ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.

Indian Contituction Introduction (ETV Bharat)

1891 ഏപ്രിൽ 14-ന് മധ്യപ്രദേശിലെ മൗവിലാണ് ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്‌കർ ജനിച്ചത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് 'അയിത്തം' കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മഹർ സമുദായത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽക്കേ അതിഭീകരമായ ജാതിവിവേചനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അറിവുകൊണ്ട് കീഴടക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുംബൈയിലെ എൽഫിൻസ്റ്റൺ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസായ ആദ്യ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയായി. കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (അമേരിക്ക), ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും നിയമത്തിലും ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ നേടി. രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റുകൾ (PhD, D.Sc) നേടിയ അപൂർവ്വം ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും അയിത്തത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം ശക്തമായി പോരാടി.

AMBEDKAR JAYANTI (PTI)
  • മഹദ് സത്യാഗ്രഹം (1927): പൊതു കുളങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള ദളിതരുടെ അവകാശത്തിനായി അദ്ദേഹം ഈ സമരം നയിച്ചു.
  • ബഹിഷ്കൃത ഹിതകാരിണി സഭ: പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന.
  • സ്ത്രീ സമത്വം: സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി 'ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിന്' വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു.

ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

ജാതിയുടെയും ലിംഗത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വിഭജിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ അംബേദ്കർ നടത്തിയ പോരാട്ടം ഓരോ വർഷവും നാം ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഭരണഘടനയാണ്. അംബേദ്കർ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ (നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം) ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

"പഠിക്കുക" എന്നതായിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ ആദ്യത്തെ മുദ്രാവാക്യം. അറിവിലൂടെ മാത്രമേ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വളർത്താൻ ഈ ദിവസം പ്രചോദനമാകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശവും വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അവകാശവും നൽകുന്ന ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടം ആധുനിക ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ ഉന്നമനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. ഇത് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്.

AMBEDKAR JAYANTI (PTI)

സമൂഹത്തിലെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ദളിത്, ആദിവാസി, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയത് ബാബാസാഹേബ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നു. "നാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇന്ത്യക്കാരാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട ജനങ്ങളെ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ഈ ദിവസം ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്നു.

അംബേദ്കറുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്ത ജാതിരഹിതവും നീതിപൂർവ്വവുമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേവലം പ്രതിമകളിൽ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ബഹുമതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നതാണ്.

അംബേദ്‌കറിൻ്റെ മഹത് വചനങ്ങള്‍

AMBEDKAR JAYANTI (PTI)
  1. "പഠിക്കുക, സംഘടിക്കുക, പോരാടുക." (ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം).
  2. "ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഞാൻ അളക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ കൈവരിച്ച പുരോഗതി നോക്കിയാണ്."
  3. "ആടുകളെയാണ് ബലികൊടുക്കുന്നത്, സിംഹങ്ങളെയല്ല. അതിനാൽ ഒരു സിംഹമായി വളരുക."
  4. "മതം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, മനുഷ്യൻ മതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല."
  5. "മനസ്സിൻ്റെ സംസ്കരണമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം."
  6. "ജീവിതം മഹത്തരമായിരിക്കണം, ദീർഘമായിരിക്കണമെന്നില്ല."
  7. "അടിമയെ അവൻ അടിമയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അപ്പോൾ അവൻ വിപ്ലവം നയിച്ചുകൊള്ളും."
  8. "ഭരണഘടന കേവലം ഒരു വക്കീൽ രേഖയല്ല, അത് ജീവനുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്, അതിൻ്റെ ചൈതന്യം എപ്പോഴും യുഗത്തിന്റെ ചൈതന്യമാണ്."
  9. "നാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇന്ത്യക്കാരാണ്."
  10. "വിജ്ഞാനം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരമാണ്."
AMBEDKAR JAYANTI (PTI)

സന്ദേശവുമായി രാഷ്‌ട്രപതി

അംബേദ്‌കറുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. ഡോ. അംബേദ്കർ ഒരു മികച്ച നിയമവിദഗ്ദ്ധനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും അഗാധചിന്തകനും നിയമ പണ്ഡിതനും സമത്വധിഷ്ഠിത സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ശക്തനായ വക്താവുമായിരുന്നു എന്ന് തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി അനുസ്മരിച്ചു.

സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചുവെന്നും അവർക്കായി ചരിത്രപരമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്നും രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി കാട്ടിത്തരിക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുൻനിര പങ്കുവഹിച്ചുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി മുർമു പറഞ്ഞു.

AMBEDKAR JAYANTI (ETV Bharat)

സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും ഡോ. അംബേദ്കർ മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ സംഭാവനകൾ രാജ്യസേവനത്തിലും വികസനത്തിലും സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ വരുംതലമുറകൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാകുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ ആദർശങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമെന്നും നീതിപൂർവ്വവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു പുരോഗമന രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

