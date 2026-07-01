19 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രാർഥന വിഫലം; അംബാലയിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ നാലുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
ഇന്നലെ പുലർച്ചെ അംബാലയിലെ ധന്യോജ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പിതാവിനൊപ്പം മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വയലിൽ എത്തിയതായിരുന്നു നാലു വയസുകാരൻ നിർവൈർ സിങ്ങ്.
By ANI
Published : July 1, 2026 at 7:34 AM IST
അംബാല: കളിചിരികൾ നിറയേണ്ടിയിരുന്ന ആ പാടവരമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടക്കരച്ചിലുകൾ മാത്രമാണ്. 250 അടി താഴ്ചയുള്ള ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞ കുഴൽക്കിണറിലേക്ക് കാൽവഴുതി വീണ നാലുവയസുകാരൻ്റെ ജീവനായുള്ള 19 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രാർഥനകളും പോരാട്ടങ്ങളും ഒടുവിൽ വിഫലമായി. അംബാലയിലെ കുഴൽക്കിണറിൽ കുടുങ്ങിയ കുരുന്നിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന ഹൃദയഭേദകമായ വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
ഇന്നലെ പുലർച്ചെ അംബാലയിലെ ധന്യോജ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന അപകടത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി കുട്ടിയുടെ മരണവാർത്ത പുറംലോകമറിയുന്നത്. പിതാവിനൊപ്പം മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വയലിൽ എത്തിയതായിരുന്നു നിർവൈർ സിങ് എന്ന നാലുവയസുകാരൻ. പാടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊപ്പം പണിക്കിറങ്ങി. ഈ സമയം വയലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുഴൽക്കിണറിലേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട് ഓടിയെത്തിയ പിതാവും മുത്തച്ഛനും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കുട്ടി ആഴത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോകുകയായിരുന്നു.
പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എസ്ഡിആർഎഫ്), പ്രാദേശിക ജില്ലാ അധികാരികൾ എന്നിവർ സംയമനത്തോടെ രക്ഷാദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. ദൗത്യം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കടുത്ത പാരിസ്ഥിതിക, സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. കിണറിൻ്റെ 60 അടി താഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഇടുങ്ങിയ കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. വെള്ളം ക്രമേണ ഉയരുകയും പതുക്കെ മുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് കുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കെ തുടർച്ചയായ മഴയും അയഞ്ഞ മണ്ണും ആവർത്തിച്ച് സ്ഥലത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി. തന്മൂലം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികൂല സാഹചര്യം കാരണം കുഴിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതവണ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുഴൽക്കിണറിൽ കുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി പതുക്കെ താഴുകയും വെള്ളം ക്രമേണ ഉയരുകയും ചെയ്തു. നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കേണ്ടിവന്നു. പരിശ്രമം 19 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നുവെന്നും കുഴിയെടുക്കലിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ജീവനുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും എൻഡിആർഎഫ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് അനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരിച്ചു
പത്തൊൻപത് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒടുവിൽ കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്ത് അടുത്തുള്ള സിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടി വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരണമടഞ്ഞതായി മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ഇസിജി നോക്കിയപ്പോൾ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് സിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ഋഷിപാൽ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിർണയിക്കാൻ കഴിയൂ. അതേസമയം, കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ധനൗര ഗ്രാമത്തിലെ അപകടകരമായ കിണർ അധികൃതർ എന്നന്നേക്കുമായി അടച്ചുപൂട്ടി.
ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറാതെ കുടുംബം
കുട്ടിയുടെ മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബവും ഗ്രാമവാസികളും. തൻ്റെ അനന്തരവൻ നിർവൈർ സിങ് അച്ഛനോടൊപ്പം വയലിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്ന മുത്തച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നുവെന്നും വന്നപാടെ അച്ഛനും പണിക്കിറങ്ങിയെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി ആഴമുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകട വാർത്തയറിഞ്ഞയുടൻ ഗ്രാമത്തിലാകെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞു. സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി. കുട്ടിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഏറെ ദുഃഖിതരാണ് പ്രദേശവാസികൾ.
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