വരൾച്ചയിൽ വലയുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് വിദേശയാത്ര വേണോ? നാല് കോടിയുടെ പദ്ധതിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി അംബാദാസ് ഡാൻവെ
കർഷകരെ വിദേശയാത്രകൾക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള അനുമതിയെ അംബാദാസ് ദാൻവെ വിമർശിച്ചു. വരൾച്ചക്കാലത്ത് വിദേശയാത്രകൾക്ക് പകരം കർഷകർക്ക് ഫണ്ട് നൽകണമെന്നും അഭിപ്രായം.
Published : October 23, 2026 at 4:48 PM IST
മുംബൈ: കർഷകർക്ക് വിദേശയാത്രകൾക്കുള്ള അനുമതി നൽകിയതിൽ വിമർശിച്ച് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അംബാദാസ് ഡാൻവെ. യാത്രകൾക്ക് പകരം കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതാണ് ഉചിതം. സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ച രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിരീതികൾ പഠിക്കാൻ കർഷകരെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിന് പകരം ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അംബാദാസ് ഡാൻവെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കൃഷിരീതികൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതിനെ ആരും എതിർക്കില്ല. കൃഷിയിലെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും പുതിയ രീതികളും പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, നിലവിലെ വരൾച്ചാ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു യാത്ര നടത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന്" അംബാദാസ് ഡാൻവെ വ്യക്തമാക്കി. ആധുനിക കൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുന്നതിനും, കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി, വിപണനം, സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് വിദേശയാത്ര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
34 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കർഷകരെ വച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇതനുസരിച്ച് 170 കർഷകർക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനതല സമിതി വഴി 10 കർഷകരെ കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കും. അങ്ങനെ ആകെ 180 കർഷകർ ഈ പഠനയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായ് നേതാവ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് ആധുനിക കൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കാനും, കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി, വിപണനം, സംസ്കരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കർഷകർക്കായി വിദേശ പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് ഇന്നലെയാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി 4 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുക, കർഷകരുടെ അറിവും നൈപുണ്യവും വർധിപ്പിക്കുക, കൃഷിയെ കൂടുതൽ ആധുനികവും വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൃഷി കമ്മീഷണറേറ്റ് വഴിയായിരിക്കും ഈ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുക. 25നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക. ശേഷം ജില്ലാതല നറുക്കെടുപ്പ് രീതിയിലൂടെ കർഷകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. കൂടാതെ, അപേക്ഷകൻ കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ സ്പോർട്ടും, 7/12, 8-A രേഖകളുടെ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകനായ കർഷകൻ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഉള്ളയാളാകാൻ പാടില്ല എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ്.
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