അമർനാഥ് യാത്ര താത്കാലികമായി നിർത്തി; പാതകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികളെന്ന് വിശദീകരണം
അമർനാഥ് യാത്ര താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. രണ്ട് റൂട്ടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും നിര്ത്തിവച്ചു. ചാദി മുബാറക്ക് യാത്ര പരമ്പരാഗത റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 9:02 PM IST
ശ്രീനഗർ: ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അമർനാഥ് യാത്ര താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. രണ്ട് റൂട്ടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചതായി കശ്മീർ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ അൻഷുൽ ഗാർഗ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ചാദി മുബാറക്ക് യാത്ര പരമ്പരാഗത പഹൽഗാം റൂട്ടിലൂടെ അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ തീർഥാടകരോടും അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും യാത്രയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും വേണ്ടി അധികാരികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അൻഷുൽ ഗാർഗ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ ചന്ദൻവാരി ട്രാക്ക്, ഗന്ദർബാൽ ജില്ലയിലെ ബാൽതൽ എന്നീ രണ്ട് റൂട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒരേസമയം യാത്ര ആരംഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. "യാത്ര 2026 ഓഗസ്റ്റ് 9 മുതൽ രണ്ട് റൂട്ടുകളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും. ചാദി മുബാറക്ക് പരമ്പരാഗത പഹൽഗാം റൂട്ടിലൂടെ പോകും, ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് യാത്ര 2026 ൻ്റെ സമാപനം കുറിക്കും" അൻഷുൽ ഗാർഗ് അറിയിച്ചു.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് കനത്ത മഴയില് അപകട സാധ്യതയുള്ള പാതകളില് തകരുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് ആവശ്യമായി വരുകയും ചെയ്തെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ബിആർഒ) ആണ് പാതകളില് അറ്റകുറ്റപണികള് നടത്തുന്നതെന്നും അധികൃതര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള അമര്നാഥ് യാത്രയില് രണ്ട് റൂട്ടുകളാണ് ഉള്പ്പെടുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ പഹല്ഗാം റൂട്ടും ചാദി മുബാറക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയും. 57 ദിവസം നീളുന്ന ശ്രീ അമർനാഥ് യാത്ര ഈ വർഷം ജൂലൈ 3 ന് ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് (ഹിന്ദു മാസമായ ശ്രാവണിൻ്റെ അവസാന ദിവസം) ചാദി മുബാറക് പരിപാടിയോടെ സമാപിക്കും. ഇതുവരെ 4.8 ലക്ഷത്തിലധികം തീർഥാടകർ ക്ഷേത്രത്തില് ദർശനം നടത്തി.
ജമ്മുവില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
വരും ദിവസങ്ങളില് ജമ്മു കശ്മീരിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു. ജമ്മു ഡിവിഷന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത 10 ദിവസത്തേക്ക് കനത്തതോ വളരെ കനത്തതോ ആയ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് കാലവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. ഇന്ന് രാവിലെ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനാൽ ജമ്മുവിൽ നിന്ന് പുതിയ തീർത്ഥാടക സംഘം പോയിട്ടില്ല.
കനത്ത മഴയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന പ്രവചനവും കണക്കിലെടുത്ത്, കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ യാത്രാ വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ശ്രീനഗർ, റംബാൻ, ജമ്മു എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രാഫിക് ചെക്കിങ് യൂണിറ്റുകളിൽ (ടിയുസി) നിന്ന് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ സ്ഥിരീകരിക്കാതെ ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ എക്സ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലൂടെ ദേശീയപാതയുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ പിന്തുടരണമെന്നും അധികൃതര് നിര്ദേശം നല്കി.
അതേസമയം, ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ 11 വരെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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