ETV Bharat / bharat

കാലാവസ്ഥ അനുകൂലം; ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം അമർനാഥ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു

റുദിവസമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്ന അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥാടനത്തിന് വീണ്ടും തുടക്കം. ഇത്തവണ യാത്ര കനത്ത സുരക്ഷയില്‍

JAMMU AND KASHMIR AMARNATH YATRA SHRI AMARNATH CAVE TEMPLE AMARNATH YATRA RESTARTED
The pilgrims departed from Jammu in a convoy of 223 vehicles under tight security arrangements at about 2.40 am (IANS| File photo)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ആറ് ദിവസമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന വാർഷിക അമർനാഥ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു. 6,000-ത്തിലധികം തീർഥാടകർ അടങ്ങുന്ന പുതിയ സംഘം ജമ്മ്യുവിലെ ഭഗവതി നഗർ ബേസ് കാമ്പിൽനിന്ന് കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലെ ബാൽത്താൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു.

കാലാവസ്ഥ അനുകൂലം
ജമ്മ്യു കശ്മീരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും യാത്ര കടന്നുപോകുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പാതകളിലും കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ജൂലായ് 19നാണ് അമർനാഥ് യാത്ര താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്. നിലവിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാലും ജമ്മ്യു-ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിനാലുമാണ് യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഉധംപുർ-റംബാൻ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും കല്ലുകൾ വീഴുന്നതും കാരണം മൂന്ന് ദിവസമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ദേശീയപാത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തുറന്നത്. ഇതോടെയാണ് ഭഗവതി നഗർ ബേസ് കാമ്പിൽനിന്ന് തീർഥാടകർക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകിയത്.

18-ാമത്തെ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു
6,000-ത്തിലധികം പേർ അടങ്ങുന്ന 18-ാമത്തെ സംഘമാണ് ശനിയാഴ്ച യാത്ര തിരിച്ചത്. 6,269 തീർഥാടകരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 1470 വനിതകളും 25 കുട്ടികളും 54 സന്യാസിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുലർച്ചെ 2.40ന് 223 വാഹനങ്ങളിലായി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഇവർ ബാൽത്താൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, പരമ്പരാഗത പാതയായ പഹൽഗാം വഴി ശനിയാഴ്ച തീർഥാടകരെ കടത്തിവിട്ടിട്ടില്ല. 14 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ബാൽത്താൽ പാതയിലൂടെയാണ് നിലവിൽ യാത്ര അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
അമർനാഥ് യാത്രയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ റിസർവ് പൊലീസ് (ഐആർപി) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിൽ ജൂലായ് 22ന് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർഥാടകർക്ക് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജമ്മ്യു ബേസ് ക്യാമ്പിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാഹനവ്യൂഹത്തിന് സായുധ സേനയുടെ അകമ്പടിയുണ്ട്. സിആർപിഎഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രസേനയും ജമ്മ്യു കശ്മീർ പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.

നാല് ലക്ഷം പേർ ദർശനം നടത്തി
ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് യാത്ര സമാപിക്കുന്നത്. താഴ്‌വരയിൽ ഔദ്യോഗികമായി യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ്, ജൂലായ് രണ്ടിന് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ഭഗവതി നഗർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽവച്ച് യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 3,888 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതുവരെ നാല് ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ ദർശനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 1.20 ലക്ഷം പേർ ജമ്മ്യുവിലെ ഭഗവതി നഗർ ബേസ് കാമ്പിൽനിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നെത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഹിന്ദു വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് അമർനാഥ്. മഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയംഭൂവായി രൂപപ്പെടുന്ന ശിവലിംഗമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് തീർഥാടകരെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ ഭക്തർ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. 48 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പഹൽഗാം പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ, നിലവിൽ 14 കിലോമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ബാൽത്താൽ പാതയ്ക്കാണ് അധികൃതർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ആരോഗ്യക്ഷമതയുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ബാൽത്താൽ പാതയുടെ പ്രത്യേകത. വരും ദിവസങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായി തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

Also Read:പാക്കിസ്ഥാനിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: പിന്നിൽ ഇന്ത്യയെന്ന ആരോപണം തള്ളി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR
AMARNATH YATRA
SHRI AMARNATH CAVE TEMPLE
AMARNATH YATRA RESTARTED
AMARNATH YATRA RESUMES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.