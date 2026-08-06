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സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി; അമർനാഥ് യാത്രയുടെ 28-ാം സംഘം പുറപ്പെട്ടു

ജമ്മു സോണൽ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 1,347 പുരുഷന്മാരും 351 സ്ത്രീകളും 89 സാധുക്കളും 14 സാധ്വികളും സംഘത്തിലുണ്ട്

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Amarnath Yatra (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 11:36 AM IST

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ശ്രീനഗർ: കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടെ അമർനാഥ് യാത്രയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ സംഘം ജമ്മുവിലെ ഭഗവതി നഗർ യാത്രി നിവാസിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. 1,801 തീർഥാടകർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ബാൽത്താൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ പുലർച്ചെ 2.45നാണ് യാത്രാസംഘം പുറപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ജമ്മു സോണൽ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 1,347 പുരുഷന്മാരും 351 സ്ത്രീകളും 89 സാധുക്കളും 14 സാധ്വികളും ഈ സംഘത്തിലുണ്ട്. ബാൽത്താൽ റൂട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി 40 ബസുകൾ, 12 മീഡിയം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, 19 ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, മൂന്ന് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 74 വാഹനങ്ങളിലാണ് തീർഥാടകർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3,888 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് അമർനാഥ് ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ഓരോ ബാച്ചും മലകയറുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്
ജമ്മു കശ്മീരിൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വ്യാപകമായി നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കശ്മീരിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജമ്മു ഡിവിഷനിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ, മിന്നൽ പ്രളയം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീനഗറിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശവും നേരിയ മഴയോ ഇടിമിന്നലോ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ജമ്മുവിൽ പൊതുവെ മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ ഏഴാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ച സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി യാത്രാ സംഘങ്ങളുടെ നീക്കം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഭഗവതി നഗറിൽ നിന്ന് ബാൽത്താലിലേക്കോ തിരിച്ചോ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബാൽത്താൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തീർഥാടകരെ ദർശനത്തിനായി പുണ്യഗുഹയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച 2,943 ഭക്തർ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥന നടത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ 1,850 പുരുഷന്മാരും 868 സ്ത്രീകളും 38 കുട്ടികളും 39 സാധുക്കളും 12 സാധ്വികളും രണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തീർഥാടകരും 134 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ ഈ വർഷം ദർശനം നടത്തിയ തീർഥാടകരുടെ ആകെ എണ്ണം 4,70,929 ആയി ഉയർന്നു.

ജൂലൈ മൂന്നിന് ആരംഭിച്ച 38 ദിവസത്തെ അമർനാഥ് യാത്ര രക്ഷാബന്ധൻ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പരമ്പരാഗത പഹൽഗാം റൂട്ട് ഇതിനകം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ബാൽത്താൽ റൂട്ട് മാത്രമാണ് തീർഥാടകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

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