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അമർനാഥ് തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കം; ആദ്യ സംഘത്തെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ

തീർഥാടനത്തിന് പോകുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ആശംസകൾ നേർന്നു

AMARNATH YATRA 2026 JAMMU AND KASHMIR HOLY PILGRIMAGE BHAGWATI NAGAR BASE CAMP IN JAMMU
ആദ്യ തീർഥാടക സംഘത്തെ യാത്രയയച്ച് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ (ANI)
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By ANI

Published : July 2, 2026 at 11:33 AM IST

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ജമ്മു: ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് തീർഥാടനത്തിനുള്ള ആദ്യ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു. ജമ്മുവിലെ ഭഗവതി നഗർ ബേസ് കാമ്പിൽ വച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 4800ലധികം തീർഥാടകരാണ് ആദ്യ സംഘത്തിലുള്ളത്.

259 ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആദ്യ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്. ആത്മീയ നേതാക്കൾ, വിവിധ മതസംഘടനകളുടെ തലവന്മാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പൊലീസ്, സുരക്ഷാസേന, ശ്രീ അമർനാഥ് ജി ഷ്രൈൻ ബോർഡ് എന്നിവയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രമുഖ പൗരന്മാർ, നിരവധി ഭക്തർ തുടങ്ങിയവർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ANI
ജമ്മു-കശ്‌മീർ ലഫ്റ്റൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ (AMARNATH YATRA 2026 JAMMU AND KASHMIR HOLY PILGRIMAGE BHAGWATI NAGAR BASE CAMP IN JAMMU)

തീർഥാടനത്തിന് പോകുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഭക്തിയും ആത്മീയ ഉണർവും സംഗമിക്കുന്ന പുണ്യപാതയാണ് ശ്രീ അമർനാഥ് ജി യാത്രയെന്നും, എല്ലാ ഭക്തർക്കും സുരക്ഷിതവും സന്തോഷകരവും ആത്മീയമായി സംതൃപ്തി നൽകുന്നതുമായ യാത്ര ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ഈ പുണ്യ തീർഥാടനം എല്ലാവർക്കും അപാരമായ സന്തോഷവും ദൈവിക സമാധാനവും നൽകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബാബ ബർഫാനിയുടെ പുണ്യസങ്കേതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചതായി സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഈ പുണ്യപാതയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും ബാബ അമർനാഥിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും തെളിവാണെന്നും, പരമശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.

വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജമ്മ্যু കശ്മീർ ഭരണകൂടം, ശ്രീ അമർനാഥ് ജി ഷ്രൈൻ ബോർഡ്, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്, സൈന്യം, മറ്റ് സുരക്ഷാസേനകൾ, തദ്ദേശവാസികൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കർശനമായ പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ മെഡിക്കൽ കാമ്പുകൾ, കുടിവെള്ള വിതരണം, വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും യാത്രാവഴിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രയിലുടനീളം ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

AMARNATH YATRA 2026 JAMMU AND KASHMIR HOLY PILGRIMAGE BHAGWATI NAGAR BASE CAMP IN JAMMU
അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം (ANI)

തീർഥാടന വഴികൾ
ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഹിമാലയത്തിൽ 3,880 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമർനാഥ് ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വാർഷിക തീർഥാടനം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ തീർഥാടനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പരമശിവൻ്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന, പ്രകൃതിദത്തമായി രൂപപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശിവലിംഗം ദർശിക്കാനാണ് ഭക്തർ ഈ യാത്ര നടത്തുന്നത്.

AMARNATH YATRA 2026 JAMMU AND KASHMIR HOLY PILGRIMAGE BHAGWATI NAGAR BASE CAMP IN JAMMU
തീർഥാടക സംഘത്തെ ജമ്മു-കശ്‌മീർ ലഫ്റ്റൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ യാത്രയയച്ചു. (ANI)

57 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് തീർഥാടനം. അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ 48 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പരമ്പരാഗത നുൻവാൻ-പഹൽഗാം റൂട്ടിലൂടെയും, ഗന്ധർബാൽ ജില്ലയിലെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ കുത്തനെയുള്ളതുമായ 14 കിലോമീറ്റർ ബാൽത്താൽ റൂട്ടിലൂടെയും ഒരേസമയമാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ട് വഴികളിലും സുരക്ഷാസേനയുടെ കർശന കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാബന്ധൻ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് തീർഥാടനം അവസാനിക്കുന്നത്.

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AMARNATH YATRA 2026
JAMMU AND KASHMIR
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BHAGWATI NAGAR BASE CAMP IN JAMMU
AMARNATH YATRA 2026 BEGINS

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